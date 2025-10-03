"Й дотепер": Джордж Клуні дав рідкісний коментар про "секретних" дітей від Амаль

Восьмирічні двійнята Клуні залишаються загадкою для шанувальників їхнього зіркового батька.

https://glavred.net/stars/do-sih-por-dzhordzh-kluni-dal-redkiy-kommentariy-o-sekretnyh-detyah-ot-amal-10703435.html Посилання скопійоване

Джордж Клуні діти - як складаються стосунки актора в сім'ї / колаж: Главред, фото: imdb.com

Коротко:

У Джорджа та Амаль Клуні двоє дітей

Артист висловився про стосунки зі спадкоємцями

Американський актор Джордж Клуні довгий час був одним із найбільш закоренілих холостяків Голлівуду. Сімейне щастя до нього прийшло пізно, у 53 роки, коли в його житті з'явилася юристка Амаль Аламуддін.

Пара зіграла весілля 2014 року, а три роки по тому у них з'явилися діти - двійнята Елла і Олександр. Зіркові батьки ревно оберігають їхнє приватне життя - навіть найпронирливішим папараці не вдається здобути кадри з дітьми Клуні.

відео дня

Нещодавно актор все ж порушив своє правило не обговорювати спадкоємців на публіці, та дав короткий коментар про сина й доньку. На прем'єрі фільму "Джей Келлі", де Джордж грає одну з головних ролей, він повідомив, що вважає себе щасливчиком.

"Мені дуже пощастило мати чудову сім'ю та друзів, а мої діти й дотепер мене люблять. Вони ще юні", - цитує Клуні видання People.

Джордж та Амаль Клуні / ua.depositphotos.com

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що співачка Ріанна втретє стала мамою. Вона розкрила стать дитини, її ім'я, а також показала перше фото з новонародженим. Батьком малюка став партнер зірки - репер A$AP Rocky.

Також зірка "Усі жінки - відьми", американська акторка Алісса Мілано, опинилася на операційному столі. Фото з лікарні в соціальних мережах опублікувала сама артистка.

Читайте також:

Про персону: Джордж Клуні Джордж Клуні - американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець і активіст. Широку популярність здобув після виходів телесеріалу "Швидка допомога" і фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним зі 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Володар премій Золотий глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) і Премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред