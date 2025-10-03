"Й дотепер": Джордж Клуні дав рідкісний коментар про "секретних" дітей від Амаль

Коротко:
- У Джорджа та Амаль Клуні двоє дітей
- Артист висловився про стосунки зі спадкоємцями
Американський актор Джордж Клуні довгий час був одним із найбільш закоренілих холостяків Голлівуду. Сімейне щастя до нього прийшло пізно, у 53 роки, коли в його житті з'явилася юристка Амаль Аламуддін.
Пара зіграла весілля 2014 року, а три роки по тому у них з'явилися діти - двійнята Елла і Олександр. Зіркові батьки ревно оберігають їхнє приватне життя - навіть найпронирливішим папараці не вдається здобути кадри з дітьми Клуні.
Нещодавно актор все ж порушив своє правило не обговорювати спадкоємців на публіці, та дав короткий коментар про сина й доньку. На прем'єрі фільму "Джей Келлі", де Джордж грає одну з головних ролей, він повідомив, що вважає себе щасливчиком.
"Мені дуже пощастило мати чудову сім'ю та друзів, а мої діти й дотепер мене люблять. Вони ще юні", - цитує Клуні видання People.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, що співачка Ріанна втретє стала мамою. Вона розкрила стать дитини, її ім'я, а також показала перше фото з новонародженим. Батьком малюка став партнер зірки - репер A$AP Rocky.
Також зірка "Усі жінки - відьми", американська акторка Алісса Мілано, опинилася на операційному столі. Фото з лікарні в соціальних мережах опублікувала сама артистка.
Читайте також:
- Селена Гомес відгуляла гучне весілля - перші фото
- "Думала, що це кінець світу": Мадонна заговорила про самогубство
- Від колишньої Памели не залишилося і сліду: Андерсон публічно відмовилася від свого минулого
Про персону: Джордж Клуні
Джордж Клуні - американський актор кіно і телебачення, кінорежисер, сценарист, продюсер, підприємець і активіст. Широку популярність здобув після виходів телесеріалу "Швидка допомога" і фільму "Від заходу до світанку". У 2009 році був визнаний журналом Time одним зі 100 найвпливовіших людей світу. Очолив рейтинг найбільш високооплачуваних акторів, опублікований Forbes у 2018 році, повідомляє Вікіпедія. Володар премій Золотий глобус (2001, 2006, 2012, 2013, 2015), Оскар (2006, 2013), BAFTA (2013) і Премії Гільдії кіноакторів США (1996, 1997, 1998, 1999).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред