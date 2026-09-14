Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

"Проблема в мені": Матвієнко опинилася на межі розлучення з Мірзояном

Христина Трохимчук
14 вересня 2026, 17:48
google news Підпишіться
на нас в Google
Співачка зізналася, як сильний стрес, спричинений смертю Ніни Матвієнко, вплинув на її шлюб з Арсеном Мірзояном.
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - розлучення
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - розлучення / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Як смерть Ніни Матвієнко вплинула на стан її доньки
  • Чому шлюб Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна опинився на межі розриву

Популярна співачка Тоня Матвієнко в інтерв’ю Славі Деміну розповіла про непростий період, з яким зіткнулася її родина після смерті легендарної народної артистки Ніни Матвієнко. У цей час напруга між артисткою та Арсеном Мірзояном досягла критичної точки, а їхні стосунки опинилися на межі розриву.

Пережите емоційне потрясіння настільки сильно вплинуло на Тоню, що вона відчула відчуженість навіть від власних дітей.

відео дня

"Це був дуже колосальний стрес. Це була така величезна проблема всередині мене", - відверто поділилася артистка.

Тоня Матвієнко - стосунки з Мірзояном
Тоня Матвієнко - стосунки з Мірзояном / скрін з відео

Психологічний стан співачки позначився й на її сімейному житті з Арсеном Мірзояном. Тоня зізналася, що їхні стосунки опинилися на межі розриву. Вибратися з важкого стану їй допомогли лише час і підтримка родини. Чоловік і близькі проявили терпіння та оточили її турботою в найважчий період.

"Потрібен час і підтримка саме моїх близьких людей, щоб вони мене витримали. Витримали мене і не кинули в біді. Вони так і зробили", - зазначила Матвієнко.

Чи розлучаються Матвієнко та Мірзоян?
Чи розлучаються Матвієнко та Мірзоян / скрін з відео

У розмові з ведучим артистка також прокоментувала постійні чутки в ЗМІ про те, що вони з Мірзояном нібито неодноразово розлучалися. Матвієнко підкреслила, що, незважаючи на побутові сварки, вони з чоловіком ніколи не розлучалися. Співачка також заявила, що повністю довіряє Арсену, оскільки він жодного разу не давав їй приводів для ревнощів або сумнівів у його вірності.

Тоня Матвієнко
Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що зірка "Величного століття" Халіт Ергенч приїхав до Росії. Турецький актор виступив із промовою на відкритті Міжнародного фестивалю молоді в Єкатеринбурзі та зганьбився заявою про український борщ.

Також Віталій Борисюк зізнався у ревнощах до нового обранця 24-річної доньки Анни. Актор та його дружина Ольга Сумська розповіли, як справляються з тим, що їхня донька виросла й почала будувати особисте життя окремо від батьків.

Читайте також:

Про персону: Тоня Матвієнко

Тоня Матвієнко (Антоніна Петрівна Гончар) - українська співачка, Заслужена артистка України (2021). Молодша дочка співачки Ніни Матвієнко. Посіла друге місце в першому сезоні проєкту "Голос країни". Відома своїм оригінальним тембром голосу.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Тоня Матвієнко Арсен Мірзоян новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Підозра Кривоносу та відставка Кравченка: деталі гучного скандалу

Підозра Кривоносу та відставка Кравченка: деталі гучного скандалу

21:08Аналітика
Україна готова не бити по Росії, але є нюанс - Зеленський розкрив деталі переговорів

Україна готова не бити по Росії, але є нюанс - Зеленський розкрив деталі переговорів

19:25Війна
Трамп оголосив енергетичне перемир'я у війні РФ з Україною і назвав умови

Трамп оголосив енергетичне перемир'я у війні РФ з Україною і назвав умови

18:17Війна
Реклама

Популярне

Більше
Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-студентки за 32 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці дівчини-студентки за 32 с

Китайський гороскоп на завтра, 15 вересня: Козлам — несподіванка, Свиням — терпіння

Китайський гороскоп на завтра, 15 вересня: Козлам — несподіванка, Свиням — терпіння

Батарейки знову запрацюють - простий трюк із лимонним соком

Батарейки знову запрацюють - простий трюк із лимонним соком

Миші і щурі забудуть дорогу до дому: копійчаний засіб із кухні проти гризунів

Миші і щурі забудуть дорогу до дому: копійчаний засіб із кухні проти гризунів

Притягнуть багатство в дім: 3 продукти, які завжди мають бути на кухні

Притягнуть багатство в дім: 3 продукти, які завжди мають бути на кухні

Останні новини

21:15

Яблука не зіпсуються до весни: агроном назвав прості правила зберігання врожаю

21:08

Підозра Кривоносу та відставка Кравченка: деталі гучного скандалуФото

21:06

Вартість дизеля та бензину різко підскочить: експерт назвав нові ціни

19:54

Всього два простих інгредієнти: неприємний запах зникне миттєвоВідео

19:25

Україна готова не бити по Росії, але є нюанс - Зеленський розкрив деталі переговорів

Ціни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в УкраїніЦіни на продукти підуть вгору: Марчук – чи здатна РФ влаштувати продуктовий апокаліпсис в Україні
19:17

Виглядає дивно, але працює: навіщо мідні предмети натирають кетчупомВідео

19:15

Скло ще довго блищатиме: простий секрет миття вікон без розводівВідео

18:55

США можуть посадити Путіна за стіл переговорів: розкрито несподіваний сценарій

18:41

Яйця будуть свіжими до 5 тижнів: названо ідеальне місце та умови зберіганняВідео

Реклама
18:34

РФ готує нові ракети для ударів по Україні: "Флеш" назвав критичний термін

18:17

Трамп оголосив енергетичне перемир'я у війні РФ з Україною і назвав умови

18:07

Звичні йоржики для унітазу втрачають популярність: чим їх замінюють у 2026 році

17:48

"Проблема в мені": Матвієнко опинилася на межі розлучення з Мірзояном

17:42

Досвідчені господині натирають взуття школярською гумкою - для чого

17:34

Ще один урожай до морозів: коли та як сіяти редиску у вересніВідео

17:31

Пил на меблях не осідатиме тижнями: простий трюк під час прибирання

17:27

Зеленський прийняв рішення після скандалу з виїздом генпрокурора Кравченка

17:05

Розпад Великобританії: три нації заявили про "неминучі зміни" та підписали угоду

16:57

Прослужать усю осінь: стиліст показала 5 зручних речей для щоденних образівВідео

16:55

Ціна може сягнути 105 грн за літр: коли дизель перетне психологічну межу

Реклама
16:53

Урожай з'явиться раніше: що можна посіяти на городі у вересні

16:22

Досвідчені господині додають трохи оцту під час варіння буряка: для чого

16:20

У Кремлі зробили цинічну заяву після атаки на потяг біля Польщі

16:17

Зустріч Зеленського і Путіна у Маямі: який план має Кремль та що змінять переговори

15:58

В українській мові нема ЗМІ, ВНЗ і ГОСТ: які звичні абревіатури варто забути

15:55

"Готуємо борщ": зірка серіалу "Величне століття" оскандалився в РФ

15:35

Долар різко полетів угору, а євро обвалився: новий курс валют на 15 вересня

15:12

Засмічення в раковині зникне за хвилину: сантехнік розкрив простий трюк з бутилкою

15:04

Не лише Київ: Росія готує масований удар по заходу Україні, які міста стануть цілями

14:55

Більшість робить помилку: як довго насправді можна зберігати м’ясо в морозилці

14:45

"Це чиста політика та боротьба за вплив" - політолог про обмін ударами між Генпрокуратурою та НАБУ і САП

14:26

Тест на IQ: потрібно знайти число 35 серед 85 за 9 секунд

14:16

Росіяни мають нові просування на ключових ділянках фронту: розкрито деталі

13:49

Лимонна кислота лише зветься лимонною: з чого її насправді виготовляють

13:46

Солодкий персик виросте з кісточки: садівниця показала покроковий метод посадки

13:35

"Віддаєш чужому чоловіку": Сумська та Борисюк здивували зізнанням про дочку

12:56

Вересень покаже характер: які регіони заллє дощами та коли чекати бабиного літа

12:55

Батарейки знову запрацюють - простий трюк із лимонним соком

12:47

"Вибрала ідеального батька": Гросу висловилася про чоловіка і другу дитину

12:28

Що робити зі спатифілумом у вересні: 7 кроків для підготовки рослини до зимиВідео

Реклама
12:02

Миші і щурі забудуть дорогу до дому: копійчаний засіб із кухні проти гризунів

11:56

Шви між плиткою миттєво стануть білосніжними: допоможе простий домашній засіб

11:54

Китайський гороскоп на завтра, 15 вересня: Козлам — несподіванка, Свиням — терпіння

11:48

Прямо в барі: поліція затримала бойфренда Хайден Пенеттьєрі

11:42

РФ накопичила дрони й готує нову хвилю ударів: Ігнат розповів, які регіони під загрозою

11:31

Навіщо встромляти зубочистки в торт: дієвий лайфхак для порятунку десерту

11:04

До 2030 року все може змінитися: творці ШІ попередили про загрозу для людства

11:00

Гороскоп на завтра, 15 вересня: Тельцям - щастя, Ракам - прибуток

10:58

"Зовсім доросла": дочка Галкіна вразила схожістю з батьком

10:40

Забуті українські слова "перекинчик" і "пря": що вони насправді означають

Новини України
Відключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Цікаве
Оптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинці
Новини шоу бізнесу
Настя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим Галкін
Регіони
Новини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини Житомира
Рецепти
Легкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості страви
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняПранняАвтоКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти