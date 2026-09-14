"Проблема в мені": Матвієнко опинилася на межі розлучення з Мірзояном

Співачка зізналася, як сильний стрес, спричинений смертю Ніни Матвієнко, вплинув на її шлюб з Арсеном Мірзояном.

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Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян - розлучення / колаж: Главред, скріншот із відео

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Чому шлюб Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна опинився на межі розриву

Популярна співачка Тоня Матвієнко в інтерв’ю Славі Деміну розповіла про непростий період, з яким зіткнулася її родина після смерті легендарної народної артистки Ніни Матвієнко. У цей час напруга між артисткою та Арсеном Мірзояном досягла критичної точки, а їхні стосунки опинилися на межі розриву.

Пережите емоційне потрясіння настільки сильно вплинуло на Тоню, що вона відчула відчуженість навіть від власних дітей.

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"Це був дуже колосальний стрес. Це була така величезна проблема всередині мене", - відверто поділилася артистка.

Тоня Матвієнко - стосунки з Мірзояном / скрін з відео

Психологічний стан співачки позначився й на її сімейному житті з Арсеном Мірзояном. Тоня зізналася, що їхні стосунки опинилися на межі розриву. Вибратися з важкого стану їй допомогли лише час і підтримка родини. Чоловік і близькі проявили терпіння та оточили її турботою в найважчий період.

"Потрібен час і підтримка саме моїх близьких людей, щоб вони мене витримали. Витримали мене і не кинули в біді. Вони так і зробили", - зазначила Матвієнко.

Чи розлучаються Матвієнко та Мірзоян / скрін з відео

У розмові з ведучим артистка також прокоментувала постійні чутки в ЗМІ про те, що вони з Мірзояном нібито неодноразово розлучалися. Матвієнко підкреслила, що, незважаючи на побутові сварки, вони з чоловіком ніколи не розлучалися. Співачка також заявила, що повністю довіряє Арсену, оскільки він жодного разу не давав їй приводів для ревнощів або сумнівів у його вірності.

Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

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