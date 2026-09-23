Помер путініст Сергій Сосєдов: що сталося

Путініст Сосєдов цілих п’ять років працював в Україні, а потім підтримав напад Росії.

https://glavred.net/starnews/umer-putinist-sergey-sosedov-chto-sluchilos-10798907.html Посилання скопійоване

Помер Сергій Сосєдов / Колаж Главред, фото СТБ

Коротко:

Що сталося з Сосєдовим

Хто повідомив про його смерть

У терористичній Росії повідомили про смерть путініста, музичного критика Сергія Сосєдова.

Як повідомляють пропагандисти, журналіст пішов з життя на 59-му році життя.

відео дня

Як стало відомо виданню, трагедія сталася під час гастролей. За попередньою інформацією, Соседов впав зі сходів. У нього розвинувся набряк мозку.

Кореспонденти видання зателефонували на номер критика. Чоловік, який підняв слухавку, підтвердив цю інформацію.

Помер путініст Сергій Соседов / Фото Стархіт

На сторінці ведучого Вадима Такменєва з'явилося сумне повідомлення. "Ми всі в шоці. Сьогодні вранці не стало нашого друга, невід'ємної частини нашої команди, серця, душі, рушія проєкту „Суперстар" Сергія Сосєдова. Ми мали зустрітися всі разом цієї суботи, щоб подивитися перший випуск нового сезону "ВІА Суперстар". Він дуже чекав на цю зустріч і цю прем’єру. Весь цей сезон вийде в пам’ять про нього".

Сергій Сосєдов про напад РФ на Україну

Після анексії Криму Росією Сосєдов публічно схвалював дії російської влади. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну він не засудив війну, поширюючи в російському медіапросторі тези офіційної пропаганди.

Помер Сосєдов / Фото stories-of-success

У своїх інтерв’ю він називав Україну "хворою країною" і заявляв, що нею нібито керують США, перетворивши її на плацдарм проти Росії.

Сосєдов - робота в Україні

Путініст Сергій Сосєдов став одним із членів журі популярного талант-шоу "Х-фактор". З 2010 по 2015 рік він регулярно приїжджав до України і входив до складу зіркового журі. Тим часом це не завадило путіністу стати на бік Росії та підтримувати її терористичне насильство щодо України.

Путініст Сосєдов працював в Україні / Фото СТБ

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше оскаженілий путініст Сергій Сосєдов, який пасся в Україні й був учасником багатьох шоу, образив співачку Аллу Пугачову й жорстоко за це поплатився.

Раніше також дружина російського гумориста Євгена Петросяна, який у захваті від терористичного вторгнення РФ в Україну, Тетяна Брухунова збиралася на тиждень моди в Італію, однак їй відмовили у візі.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Сергій Соседов Сергій Соседов - російський журналіст, музичний критик, історик музики, редактор, телеведучий, сценарист. Член Спілки журналістів терористичної Москви. З 2010 по 2015 рік був одним із чотирьох суддів вокального шоу "Х-фактор" на українському каналі СТБ. Після того, як Росія напала на Україну, Соседов підтримав вторгнення агресора та повністю підтримав військові дії.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред