"На кого я схожа": Тоня Матвієнко несподівано показала свого батька

Українська співачка відвідала виставку та поділилася з шанувальниками фактами про історію своєї творчої родини.

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Тоня Матвієнко показала свого батька / колаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвієнко

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Як виглядає батько Тоні Матвієнко

У якій атмосфері відбулася зустріч батька з донькою

Українська співачка Тоня Матвієнко поділилася в Instagram знімками з Національного центру народної культури "Музей Івана Гончара". Артистка відвідала виставку "Іванів ковчег", де її батько, відомий художник Петро Гончар, особисто провів для неї індивідуальну екскурсію.

Зустріч відбулася у творчій та затишній обстановці музейного залу, серед автентичних предметів українського мистецтва, яскравих килимів та розписної кераміки.

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Для виходу у світ співачка обрала невимушений повсякденний образ - світлий небесно-блакитний спортивний костюм, а волосся зібрала в акуратний пучок. Її батько, Петро Гончар, виглядав інтелігентно й стильно в класичному темному піджаку, темній водолазці та штанах.

Петро Гончар і Тоня Матвієнко / скріншот із відео

"Мало хто знає, хто мій батько і дідусь. Сьогодні відвідала Музей Івана Гончара на виставку "Іванів ковчег", де тато особисто провів мені екскурсію. Навіть згадала картини, які бачила в дитинстві! Є речі, які назавжди залишаються в пам’яті й серці", - підписала публікацію співачка.

На знімках одразу впадає в око не лише теплота їхнього спілкування, а й вражаюча зовнішня схожість: однаковий розріз очей, риси обличчя та міміка роблять батька й доньку неймовірно схожими одне на одного. Тоня зізналася, що прогулянка експозицією пробудила в ній дитячі спогади.

На кого схожа Тоня Матвієнко / скрін з відео

"Тепер ви знатимете, на кого я схожа", - підкреслила Матвієнко.

Співачка також зазначила, що мало хто знає про її батька та знаменитого дідуся, а такі виставки допомагають доторкнутися до речей, які назавжди залишаються в пам’яті та серці. Шанувальники в коментарях із захопленням оцінили рідкісні сімейні кадри та засипали Тоню та її батька компліментами.

Тоня Матвієнко / інфографіка: Главред

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