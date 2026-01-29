Рус
Настя Каменських натякнула на кінець історії кохання: "Не завжди щасливий"

Христина Трохимчук
29 січня 2026, 15:39
Співачка поділилася відвертими зізнаннями про себе.
Настя Каменських - стосунки з Потапом
Настя Каменських - стосунки з Потапом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських, Потап

Ви дізнаєтеся:

  • Настя Каменських підігріла чутки про проблеми у стосунках з Потапом
  • Чим співачка вирішила поділитися з шанувальниками

Українська співачка Настя Каменських, яка після мовного скандалу переїхала жити і будувати кар'єру за кордон, зважилася на відверті зізнання. У своєму Instagram вона анонсувала серію відео, де покаже себе справжню.

Каменських вещала іспанською мовою на тлі нічного міста. Співачка вибрала для відео спокусливу червону міні-сукню і чорні туфлі на підборах. Настя також зробила яскравий макіяж і продефілювала вулицею.

Образ Насті Каменських
Образ Насті Каменських / скрін з відео

На контрасті з яскравим спокусливим образом артистка спробувала поговорити з шанувальниками про особисте. Настя заявила, що її публічний образ не завжди збігається з тим, яка вона насправді. Вона зізналася, що часто буває занадто емоційною, але в той же час вважає себе сильною жінкою.

"Іноді я задаюся питанням — хто я за кадром, за сценою, за ролями? Я — NK. Але не та, що в заголовках. Не та, що в кріслі гримера. Не та, що в сукні на червоній доріжці. Я — жінка. З питаннями. З болем. З зухвалістю. Занадто чутлива. Занадто сильна. Занадто "інша". І я вирішила запитати: хто ми, коли ніхто не дивиться?", — запитала у шанувальників співачка.

Потап и Настя Каменских редко видятся
Потап і Настя Каменських - особисте життя / фото: instagram.com, Потап

Несподівано Настя відверто розповіла і про особисте — у своєму тексті вона згадала про кохання, яке не завжди закінчується щасливо. На тлі чуток про проблеми в шлюбі з репером Потапом і того, що пара дуже рідко з'являється разом, це підігріло плітки про те, що подружжя могло розійтися.

"Це мій невеликий серіал про велике життя. Де кохання не завжди закінчується щасливим кінцем. Де сила — це прокидатися, коли не хочеться. Де бути собою — це найсміливіше, що ти можеш зробити. Деякі думки звучать голосніше за підбори в порожньому місті. Особливо коли ти нарешті чуєш себе", — заявила Каменських.

Настя Каменських інфографіка
Настя Каменських інфографіка / Главред

Раніше Главред повідомляв, що військовий і чоловік зірки 1+1 Валентини Хамайко Андрій Онистрат розповів в інтерв'ю про трагедію, яка сталася в його родині. Він втратив на фронті сина, 21-річного Остапа. Син Андрія Онистрата добровільно пішов захищати Україну влітку 2022 року.

Також співак Тарас Тополя розповів про свої плани на майбутнє і підтвердив, що може повернутися до військової служби. Раніше Тарас Тополя повідомляв, що перебуває на реабілітації — після виконання бойових завдань його почали турбувати проблеми з плечима, колінами та очима.

Про особу: Настя Каменських

Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

