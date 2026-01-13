Загриміла до лікарні Каменських дала знати, що з нею відбувається

Настя Каменських вийшла на зв'язок після тривалого мовчання.

Настя Каменських у лікарні / колаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменських

Ви дізнаєтеся:

Настя Каменських потрапила до лікарні

Як співачка почувається зараз

Відома українська співачка Настя Каменських, яка після мовного скандалу переїхала жити за кордон, після тривалого мовчання знову з'явилася в Instagram. Раніше артистка потрапила до лікарні після оголошеного голодування.

Каменських стривожила шанувальників своїм мовчанням у соцмережах після повідомлення про термінову госпіталізацію. Настя розповіла, що їй довелося перервати утримання від їжі через раптове погіршення здоров'я і розкрила свої діагнози. Співачка поскаржилася на нервовий стан, який призвів до серйозних наслідків.

Настя Каменських діагноз / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Наприкінці минулого року я сильно перенервувала, і це призвело до панічних атак, аритмії та інших наслідків, які я зараз з'ясовую", — написала артистка.

Після цього Настя зникла з соцмереж на чотири дні. Поки шанувальники хвилювалися за неї, співачка взяла час на відновлення і вийшла на зв'язок вже не з лікарні, а, ймовірно, зі свого будинку. Артистка виклала фотографію зі спортивним інвентарем, показуючи, що її здоров'я приходить до норми і вона може повернутися до вправ.

Настя Каменських де зараз / фото: instagram.com, Настя Каменських

"Нарешті", — підписала Каменських фотографію англійською мовою.

Настя Каменських у лікарні — дивитися відео:

Настя Каменських / інфографіка: Главред

Настя Каменських інфографіка / Главред

Про особу: Настя Каменських Настя Каменських — українська співачка і телеведуча. Зараз вона працює під творчим псевдонімом NK, який ознаменував початок її сольної кар'єри. Всього за два роки Насті Каменських вдалося вийти на міжнародну музичну арену і попрацювати зі світовими зірками в музиці. Її дебютний англо-іспаномовний трек NK "Peligroso" очолив чарти Billboard, Music Choice, MTV, HTV.

