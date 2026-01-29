Євробачення-2026: оголошено ведучих конкурсу

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрія).

Оголошено ведучих "Євробачення-2026" / колаж: Главред, фото: corp.suspilne.media

Коротко:

Ведучими будуть Вікторія Сваровські та Міхаель Островські

Півфінали відбудуться 12 і 14 травня, гранд-фінал - 16 травня

Австрійська телекомпанія ORF оголосила, що Вікторія Сваровські та Міхаель Островскі будуть ведучими міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2026" у Відні. Про це повідомляє "Суспільне".

"Вікторія Сваровські родом з Інсбрука в Тіролі (Австрія) і є телеведучою, підприємницею, моделлю, дизайнером і співачкою. Як частина всесвітньо відомої родини Сваровські, Вікторія ще в ранньому віці свідомо вирішила обрати професійний шлях, незалежний від сімейного бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Що стосується Міхаеля Островскі, то зазначається, що він родом з Леобена в Австрії, актор кіно і телебачення, а також популярний телеведучий.

"Відомий насамперед своїми комедійними ролями, він також написав сценарії до кількох фільмів (Nacktschnecken, Contact High, Die unabsichtliche Entführung der Frau Elfriede Ott), а також був режисером (Hotel Rock'n'Roll). У фільмі Der Onkel 2022 року Міхаель не тільки зіграв головну роль разом з Анке Енгельке і Симоном Шварцем, але і був автором сценарію та режисером. Книгу Der Onkel, яка стала основою для фільму, також написав Міхаель. Крім того, він знявся в багатьох телесеріалах, таких як Eberhoferkrimi, Ein Krimi in Passau, Vier Frauen und ein Todesfall", - йдеться в повідомленні.

70-й ювілейний конкурс "Євробачення-2026" відбудеться у Відні (Австрія). Півфінали пройдуть 12 і 14 травня, гранд-фінал - 16 травня на Wiener Stadthalle, найбільшій критій арені Австрії.

Представник від України виступить у другій частині другого півфіналу "Євробачення-2026", який відбудеться 14 травня.

Євробачення-2026 - головне

Національний відбір-2026 визначить, хто представить Україну на майбутньому Євробаченні у Відні в травні. Серед десяти фіналістів конкурсу опинилися Jerry Heil, Khayat, Laud, LELÉKA, Molodi, Monokate, Mr. Vel, The Elliens, Valeriya Force, ЩукаРиба. Переможця, який поїде на Євробачення-2026, єврофани та авторитетне журі оберуть 7 лютого.

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше став відомий порядок виступів фіналістів Нацвідбору на Євробачення 2026.

Євробачення-2026 Євробачення-2026 — 70-й щорічний міжнародний музичний конкурс. Він відбудеться навесні 2026 року в Австрії у зв'язку з перемогою австрійського співака JJ з піснею "Wasted Love" на конкурсі в 2025-му.

