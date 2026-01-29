"Я звинувачую себе": чоловік відомої ведучої розповів про втрату сина на фронті

Військовий Андрій Онистрат розповів про свою втрату.

Чоловік Валентини Хамайко про втрату сина на фронті / колаж: Главред, фото: instagram.com, Андрій Оністрат

Український військовий і чоловік зірки 1+1 Валентини Хамайко Андрій Оністрат розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк про трагедію, яка сталася в його родині. Він втратив на фронті сина, 21-річного Остапа.

Син Андрія Оністрата добровільно пішов захищати Україну влітку 2022 року. За час служби він побував у Десантно-штурмових військах, а також займався аеророзвідкою і був оператором БПЛА у складі 68-ї окремої єгерської бригади. Захисник загинув в районі Вугледара Донецької області в 2023 році. Смерть сина стала справжнім ударом для Оністрата — він зізнався, що досі звинувачує себе в тому, що сталося, оскільки не дозволив Остапу перевестися в інший підрозділ.

Андрій Оністрат із сином Остапом / фото: instagram.com, Андрій Оністрат

"Він хотів вийти з-під мого крила. І це була основна теза, чому він хотів. Друга тема — це внутрішній потяг. Він хотів бути героєм, щоб він міг самостійно реалізуватися в цьому питанні. І це його драйвило", — розповів військовий.

Хлопець намагався вступити до лав "Азова" або Третьої штурмової бригади, але врешті-решт отримав відповідь від спецпідрозділу ГУР "Kraken". Андрій виступив проти рішення сина і не відпустив його у відрядження.

Син Андрія Оністрата загинув, захищаючи Україну / фото: instagram.com, Андрій Оністрат

"Йому надіслали відрядження. І я його в це відрядження не відпустив, бо подумав, що сам збережу, а там може бути всяке. З цим було важко жити, розумієте? Ти ж з собою постійно говориш про це, думаєш, згадуєш це спілкування... І проблема в тому, що всі питання все одно до самого себе. Я спілкувався з психологом, вона каже, що це нормальна історія. Звичайно, я звинувачую себе", — зізнався Оністрат.

Могила Остапа Оністрата / фото: instagram.com, Андрій Оністрат

