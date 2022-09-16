УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Лідер Kalush Orchestra показав палкі поцілунки в ліжку з коханою

16 вересня 2022, 02:22

Олег Псюк похвалився своєю "Білобровою" - 22-річна дівчина, за його визнанням, втілює його ідеали.

Лідер Kalush Orchestra показав палкі поцілунки в ліжку з коханою
Олег Псюк та Олександра Білобров показали поцілунки в ліжку / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олег 'Калуш' Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, показав рідкісне фото, на якому він милується зі своєю дівчиною - Олександрою Білбров. Пара разом всього рік, але на їх долю вже випали непрості випробування, які кохані успішно долають.

Після перемоги на Євробаченні-2022 особистість Калуша стала привертати до себе все більше уваги, а у його "Білобрової" утворився пристойний фан-клуб - тільки в Instagram за Олександрою спостерігають понад 20 тисяч підписників.

Не дивно, що відсутність дівчини в соціальних мережах Псюка викликала обурення у шанувальників парочки. Вони стали вимагати у кумира "контенту з Білобровою".

Видео дня

На своїй сторінці в Instagram Калуш показав миле спільне фото - він напівлежить на ліжку в своїй незмінній рожевій панамці, а Олександра ніжно цілує його, присівши на краєчку.

Знімок він не став коментувати або підписувати - лише відзначив на ньому кохану і поставив емодзі сердечка.

Олег Псюк та Олександра Білобров
Олег Псюк та Олександра Білобров показали поцілунки в ліжку / instagram.com/kalush.official

Раніше дівчина фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров похвалилася своєю красою - вона знялася в чуттєвій фотосесії в ретро-стилі.

Також пара Псюка і Білобров дала перше спільне інтерв'ю, в якому розповіла історію своїх стосунків, розкрила плани на майбутнє, а також поділилася секретом їхнього кохання.

Інші новини:

шоу-бізнес новини шоу бізнесу Kalush Orchestra Олег Псюк Олександра Білобров
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

02:22

Лідер Kalush Orchestra показав палкі поцілунки в ліжку з коханою

02:07

Настя Каменських у кричущому міні засліпила фанатів сяйвом пишних стегон

01:35

Є 2 причини: експерт пояснив, що гальмує контрнаступ ЗСУ на Херсонщині

01:03

Гороскоп на тиждень 19-25 вересня: Овнам - заздрість, Близнюкам - вороги, Левам - великий кушВідео

00:51

Прикмети на 16 вересня: які 2 речі потрібно зробити, щоб удачу залучити на всю осіньВідео

Реклама
15 вересня, четвер
23:52

В Ізюмі знайдені масові поховання людей - Зеленський

23:38

Захарова відзначилася цинічною заявою щодо похорону Єлизавети IIВідео

23:08

Місіс Україна Всесвіт: хто представить Україну

23:05

"Військові злочинці": Жданов різко висловився щодо мобілізації в КримуВідео

22:32

Влада Німеччини виправдалася, чому відмовилася передавати Україні танкиВідео

22:29

Співак Губін повертається на сцену: що це буде за образ

22:13

Коли Україна зможе звільнити Херсон: експерт назвав ключовий місяць у війні з РФВідео

21:47

"Генерал бруд та маршал мороз": експерт озвучив плани росіян на осінньо-зимовий періодВідео

21:38

Українські військові переходять до позиційної війни - ЖдановВідео

21:25

"Курять де попало": у РФ на кордоні з Харківщиною горить російська митницяВідео

21:22

Накип - повільна смерть для техніки: як від неї швидко позбутися

21:13

Основи довголіття: Комаровський дав поради, як продовжити життя

21:08

В Україну увірветься потепління: синоптик назвала найспекотніший день вересняВідео

21:04

Через агресію: Макс Барських скасував свій концерт в Азербайджані

20:50

"Діти бажали смерті": "путіністка" Долина поскаржилася на конфлікт з молоддю

Реклама
20:43

Михайлове диво 2022: дата, традиції і заборони дня

20:36

Завербував маніяка-канібала: керівник ПВК "Вагнера" Пригожин "гребе" на війну ґвалтівників з в’язницьВідео

20:16

ЗСУ "перемололи" два стрілецькі полки росіян, дуже багато поранених - ГенштабВідео

20:11

Черговий "удар у спину" Путіну від ЕрдоганаПогляд

20:10

Прикмети на 17 вересня: які 3 речі потрібно зробити, щоб стати багатшимиВідео

19:51

В Україні підтверджено перший випадок віспи мавп: всі симптоми хворобиВідео

19:36

США наразі не мають наміру передавати Україні ракети ATACMS - CNNВідео

19:13

Росія атакує Україну ракетами: окупанти рознесли критичну інфраструктуру Кривого РогуВідео

19:08

Симоньян і Соловйов раптом виявили, що варіант програшу Росією війни - цілком реальнийПогляд

19:04

Гороскоп на завтра 16 вересня 2022: Близнюкам - гроші, Терезам - доленосна зустріч, Рибам - заздрістьВідео

19:02

Таємний син короля Чарльза III і королеви Камілли вимагає титул наслідного принца БританіїВідео

19:01

Елітна Таманська дивізія РФ зганьбилася під Харковом: ЗСУ навіть не встигли відрити по них вогонь

18:53

"Рука Кремля": у Німеччині скасували концерт Олега Скрипки, назвавши групу "фашистською"

18:49

США впровадили санкції проти одіозного лідера Чечні та його родиниВідео

18:27

Окупанти Криму звільнили викладача технікуму за українську пісню

18:21

Шах і мат, вегетаріанці: чому не можна повністю відмовлятися від м'яса

18:18

Чому досвідчені господині кладуть крейду у шафу: вона позбавить від набридливої проблеми

18:17

ДТП із Зеленським: Подоляк розкрив скандальні подробиці про ймовірного винуватця аваріїВідео

17:54

Катя Осадча без бюстгальтера похвалилася фігурою в міні та куртці на голе тіло

17:39

200 рублів відняли як податок: у Росії 85-річній блокадниці подарували на ювілей 300 рублів

Реклама
17:37

"Для сільських не підходить": Собчак виправдалася за свій дивний лук

17:30

Зеленський потрапив у ДТП: з'явилися нові подробиці аварії з президентомВідео

17:00

"Я просто знімала": в Одесі пасажири маршрутки затримали любительку "русского мира"Відео

16:43

Німеччина дасть Україні 50 броньованих машин Dingo і 2 РСЗВ Mars II: як вони допоможуть ЗСУВідео

16:37

Наполягла молода дружина: Петросян зробив 2-річному сину божевільний подарунок

16:19

Усе згоріло: ЗСУ знищили базу росіян у Новій КаховціФотоВідео

16:16

​Європарламент схвалив виділення Україні 5 млрд євро допомоги: на що витратить грошіВідео

15:59

Окупанти тиждень утримували в підвалі п'ятьох дітей на ХарківщиніВідео

15:54

"Батьківщина кине": у Зеленського висміяли невизнання росіянами своїх паспортів для жителів ОРДЛОВідео

15:48

"На роль сексі-діви немає тягну": облізла Тодоренко показала, як зазвичай виглядає

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Синоптик
Погода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтень
Свята
Великдень 2023Трійця 2023Вихідні у вересніКалендар 2023
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароМолодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тиждень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти