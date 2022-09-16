Лідер Kalush Orchestra показав палкі поцілунки в ліжку з коханою

Олег Псюк та Олександра Білобров показали поцілунки в ліжку / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олег 'Калуш' Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, показав рідкісне фото, на якому він милується зі своєю дівчиною - Олександрою Білбров. Пара разом всього рік, але на їх долю вже випали непрості випробування, які кохані успішно долають.

Після перемоги на Євробаченні-2022 особистість Калуша стала привертати до себе все більше уваги, а у його "Білобрової" утворився пристойний фан-клуб - тільки в Instagram за Олександрою спостерігають понад 20 тисяч підписників.

Не дивно, що відсутність дівчини в соціальних мережах Псюка викликала обурення у шанувальників парочки. Вони стали вимагати у кумира "контенту з Білобровою".

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На своїй сторінці в Instagram Калуш показав миле спільне фото - він напівлежить на ліжку в своїй незмінній рожевій панамці, а Олександра ніжно цілує його, присівши на краєчку.

Знімок він не став коментувати або підписувати - лише відзначив на ньому кохану і поставив емодзі сердечка.

Олег Псюк та Олександра Білобров показали поцілунки в ліжку / instagram.com/kalush.official

Раніше дівчина фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров похвалилася своєю красою - вона знялася в чуттєвій фотосесії в ретро-стилі.

Також пара Псюка і Білобров дала перше спільне інтерв'ю, в якому розповіла історію своїх стосунків, розкрила плани на майбутнє, а також поділилася секретом їхнього кохання.

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