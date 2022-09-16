Лідер Kalush Orchestra показав палкі поцілунки в ліжку з коханою

Олег Псюк похвалився своєю "Білобровою" - 22-річна дівчина, за його визнанням, втілює його ідеали.
Олег 'Калуш' Псюк, лідер гурту Kalush Orchestra, показав рідкісне фото, на якому він милується зі своєю дівчиною - Олександрою Білбров. Пара разом всього рік, але на їх долю вже випали непрості випробування, які кохані успішно долають.
Після перемоги на Євробаченні-2022 особистість Калуша стала привертати до себе все більше уваги, а у його "Білобрової" утворився пристойний фан-клуб - тільки в Instagram за Олександрою спостерігають понад 20 тисяч підписників.
Не дивно, що відсутність дівчини в соціальних мережах Псюка викликала обурення у шанувальників парочки. Вони стали вимагати у кумира "контенту з Білобровою".
На своїй сторінці в Instagram Калуш показав миле спільне фото - він напівлежить на ліжку в своїй незмінній рожевій панамці, а Олександра ніжно цілує його, присівши на краєчку.
Знімок він не став коментувати або підписувати - лише відзначив на ньому кохану і поставив емодзі сердечка.
Раніше дівчина фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров похвалилася своєю красою - вона знялася в чуттєвій фотосесії в ретро-стилі.
Також пара Псюка і Білобров дала перше спільне інтерв'ю, в якому розповіла історію своїх стосунків, розкрила плани на майбутнє, а також поділилася секретом їхнього кохання.
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