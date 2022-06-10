Олег Псюк та Олександра Білобров: як познайомилися, з чого почався роман та коли весілля

Олес Псюк та Олександра Білобров розкрили подробиці їхніх стосунків / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Соліст нашумілого українського гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та його кохана Олександра Білобров вперше дали спільне інтерв'ю. ТСН вони розповіли їхню історію кохання, а також розкрили плани на майбутнє.

Олександра Білобров родом з села Сичівка (недалеко від Умані), Черкаської області. Раніше працювала турменеджером груп Kalush і Kalush Orchestra, зараз комерційний менеджер музичного лейблу ENKO.

З Олегом Псюком вона познайомилася в Instagram - була його давньою фанаткою, а зустріч сталася практично випадково: "Все сталось якось дуже швидко і неочікувано. Щоб ви розуміли, вже після двох тижнів знайомства він привіз мене знайомитись з батьками до Калуша. А що я, у мене не було вибору. Познайомились у Києві у перший день весни, це навіть якось так символічно. Перед тим місяць ми домовлялись зустрітись. А вперше я його побачила у Буковелі, коли з батьками вже збиралася повертатися додому з відпочинку. Пам'ятаю, це був вечір, ми якраз збиралися повертатися. Згодом у сторіз Instagram я побачила, що Олег якраз тільки приїхав. Я була підписана на його сторінку в Instagram після його треку "Зорі", який мені дуже подобався.

У нього в сторіз у той же вечір з'явилося опитування для підписників, я прокоментувала, що було б класно зустрітися, шкода, що так розминулися. Я написала, навіть не думаючи, що він може щось мені відповісти, так сказати "у Всесвіт" надіслала. Але він за два дні відписав. Домовилися з ним зустрітися в Києві, коли я там буду. Але через локдауни ця зустріч довго відкладалася і ще декілька разів переносилася навіть коли ми обоє були в Києві, бо в нього або в мене були робочі справи. Пам'ятаю, що вже думала, що ми так і не зустрінемося, коли вчергове зустріч перенеслася і я мала вже їхати додому, але мій автобус затримали і я залишилася надовше. В той день ми і зустрілися, в перший день весни".

Сам музикант жартує, що історія їхнього знайомства схожа на кращий голлівудський фільм про кохання. Однак вдаватися в подробиці, чи планує зробити свою "білоброву" чесною жінкою, Псюк не став: "Особисте життя - на те й особисте, щоб планувати його вдвох. Стежте за Instagram".

Олес Псюк та Олександра Білобров розкрили подробиці їхніх стосунків / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олександра теж вважає, що "щастя любить тишу" - вона не боїться скажених фанаток, просто для неї їх душевний спокій важливіше публічності. Пара живе разом і відмінно уживається в побуті.

Чим же Білобров підкорила головного "бунтаря" України? Олег Псюк назвав 5 причин: "1. Є якісь чари у цій дівчині. Вона досить проста, але вона та, якій я можу довірити будь-що. 2. Підтримка, що дуже важливо для чоловіка. 3. Допомогає в усьому, навіть в робочих справах. 4. Без шкідливих звичок. 5. Файна дівчина. Моя мала, Білоброва".

Олес Псюк та Олександра Білобров розкрили подробиці їхніх стосунків / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олександра також розповіла, чим лідер Kalush Orchestra підкорив і продовжує підкорювати її серце: "1. Головне, працьовитість – він мене мотивує цим постійно, працювати та не опускати рук. Він вчить мене постійно чомусь новому. Він - мій наставник. 2. Обожнюю спостерігати, коли він в роботі: написання треків, або ж коли задумався, і такий потім "Мала,….", і розповідає свою чергову геніальну ідею. 3. Мало хто знає і помічає, але він буває дуже ніжним, і дуже романтичним. 4. Він за здоровий спосіб життя і правильне харчування, іноді, звісно, хочеться з'їсти чогось шкідливого, але я за це сильно вдячна йому, бо він піклується за здоров'я в принципі. 5. Робить мене щасливою загалом у різних деталях, про які знає тільки він".

У березні 2022 року пара відзначила першу річницю.

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