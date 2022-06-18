Дівчина фронтмена Kalush Orchestra показала чуттєву фотосесію в лісі

Олег Псюк не зміг приховати свого захоплення від побачених кадрів.
Дівчина Олега 'Калуша' Псюка, лідера гурту Kalush Orchestra, Олександра Білобров показала ніжну і чуттєву фотосесію "її мрії". Просоченими сонцем кадрами вона поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Білоброва", як називає Олександру її обранець, зізналася, що давно хотіла влаштувати зйомку в ретро-стилі, проте не знаходилося вдалого часу. Але думки матеріальні, і дівчина зважилася на фотосесію абсолютно спонтанно.
Вона не стала чекати крутих професійних фотографів, а звернулася за допомогою до матінки природи. Так, за допомогою камери з таймером на смартфоні, з'явилася серія милих знімків.
На них Білобров позує на природі в легкому літньому сарафані з квітковим орнаментом. Волосся дівчини розпущене, в руках вона тримає букет польових ромашок.
Першим коментатором до нових фото дівчини став її коханий Калуш. "Ти така файна вай вай❤️", - написав він.
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