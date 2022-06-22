Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк зробив своїй коханій шикарний подарунок

Олег Псюк відвіз Олександру Білобров на вікенд до Парижа / Колаж

Дівчина Олега 'Калуша' Псюка, лідера гурту Kalush Orchestra, та комерційний менеджер музичного лейблу ENKO Олександра Білобров все частіше стає предметом інтересу громадськості. Дівчина веде свій блог, в якому показує фрагменти зі свого повсякденного життя, ділиться новинами про гурт свого бойфренда, та іншими маленькими радощами.

Наприклад, нещодавно на її сторінці в Instagram з'явилася історія про те, як Олег Псюк виконав її давню дитячу мрію. Дівчина, з властивим їй романтизмом, хотіла одного разу відвідати місто кохання - Париж.

І лідер Kalush Orchestra втілив це бажання в життя. Достеменно невідомо, коли відбулася поїздка пари, адже зараз Псюк перебуває в Нідерландах на концерті, а Білобров - в Україні.

Однак, судячи з фото і відео, парі, яка в один момент стала відома практично у всьому світі, вдалося викроїти час, і провести цілий вікенд в столиці Франції.

"Ідеальні вихідні! Ти здыйснив мою дитячу мрію ❤️ ️ Дякую!" - написала Олександра, звертаючись до свого коханого.

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Раніше дівчина фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров похвалилася своєю красою - вона знялася в чуттєвій фотосесії в ретро-стилі.

Також пара Псюка і Білобров дала перше спільне інтерв'ю, в якому розповіла історію своїх стосунків, розкрила плани на майбутнє, а також поділилася секретом їхнього кохання.

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