Лідер Kalush Orchestra Олег Псюк зробив своїй коханій шикарний подарунок

Хто ж знав, що під рожевою панамкою ховається справжній романтик.
Дівчина Олега 'Калуша' Псюка, лідера гурту Kalush Orchestra, та комерційний менеджер музичного лейблу ENKO Олександра Білобров все частіше стає предметом інтересу громадськості. Дівчина веде свій блог, в якому показує фрагменти зі свого повсякденного життя, ділиться новинами про гурт свого бойфренда, та іншими маленькими радощами.
Наприклад, нещодавно на її сторінці в Instagram з'явилася історія про те, як Олег Псюк виконав її давню дитячу мрію. Дівчина, з властивим їй романтизмом, хотіла одного разу відвідати місто кохання - Париж.
І лідер Kalush Orchestra втілив це бажання в життя. Достеменно невідомо, коли відбулася поїздка пари, адже зараз Псюк перебуває в Нідерландах на концерті, а Білобров - в Україні.
Однак, судячи з фото і відео, парі, яка в один момент стала відома практично у всьому світі, вдалося викроїти час, і провести цілий вікенд в столиці Франції.
"Ідеальні вихідні! Ти здыйснив мою дитячу мрію ❤️ ️ Дякую!" - написала Олександра, звертаючись до свого коханого.
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Раніше дівчина фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров похвалилася своєю красою - вона знялася в чуттєвій фотосесії в ретро-стилі.
Також пара Псюка і Білобров дала перше спільне інтерв'ю, в якому розповіла історію своїх стосунків, розкрила плани на майбутнє, а також поділилася секретом їхнього кохання.
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