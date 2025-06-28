Оплатила сурогатну матір: Леся Нікітюк зробила заяву

Коротко:
- У чому знову звинуватили Лесю Нікітюк
- Як вона відреагувала
Не встигла громадськість відійти від новини про вагітність моделі та телеведучої Лесі Нікітюк, як вона приголомшила новим повідомленням про те, що вже мама.
На своїй сторінці в Instagram, вона поділилася зворушливими фото з новонародженим малюком, а також показала, як її забирав зі столичного пологового будинку коханий чоловік.
Шанувальники телеведучої з розумінням поставилися до її бажання зберегти довгоочікувану подію в таємниці. Але знайшлися й такі, які угледіли злий умисел і "іскрометно" "викрили" "таємний план" Нікітюк.
Так, ведуча перепостила відповідь на сторіз своєї передплатниці, яка обурилася відео в YouTube, у якому припускається, що зірка не сама виношувала дитину.
"Перша рекомендація: Леся Нікітюк усіх обманює. Близько 50к переглядів! Жінку звинувачують у маленькому животику та гарній білизні", - написала Нікітюк, відреагувавши на абсурдну заяву.
Треба віддати належне ведучій, вона з гумором відреагувала на "заяву". "Усім бажаю таких звинувачень", - написала вона.
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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:
Як раніше писав Главред, 15 червня 2025 року українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Від нареченого, українського військового Дмитра Бабчука, вона народила сина.
Раніше наречений української ведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, відзначив своє 29-річчя. Леді Ле оригінально привітала коханогов соціальних мережах, однак на цьому сюрпризи не закінчилися.
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Хто така Леся Нікітюк?
Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.
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