Оплатила сурогатну матір: Леся Нікітюк зробила заяву

До Лесі Нікітюк дісталися "правдолюби": у чому звинувачують ведучу.

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Леся Нікітюк і Дмитро Бабчук стали батьками / колаж: Главред, фото: instagram.com/lesia_nikituk

Коротко:

У чому знову звинуватили Лесю Нікітюк

Як вона відреагувала

Не встигла громадськість відійти від новини про вагітність моделі та телеведучої Лесі Нікітюк, як вона приголомшила новим повідомленням про те, що вже мама.

На своїй сторінці в Instagram, вона поділилася зворушливими фото з новонародженим малюком, а також показала, як її забирав зі столичного пологового будинку коханий чоловік.

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На Лесю Нікітюк "посипалися" нові плітки / Фото Instagram/lesia_nikituk

Шанувальники телеведучої з розумінням поставилися до її бажання зберегти довгоочікувану подію в таємниці. Але знайшлися й такі, які угледіли злий умисел і "іскрометно" "викрили" "таємний план" Нікітюк.

Так, ведуча перепостила відповідь на сторіз своєї передплатниці, яка обурилася відео в YouTube, у якому припускається, що зірка не сама виношувала дитину.

На Лесю Нікітюк "посипалися" нові плітки / Фото Instagram/lesia_nikituk

"Перша рекомендація: Леся Нікітюк усіх обманює. Близько 50к переглядів! Жінку звинувачують у маленькому животику та гарній білизні", - написала Нікітюк, відреагувавши на абсурдну заяву.

Треба віддати належне ведучій, вона з гумором відреагувала на "заяву". "Усім бажаю таких звинувачень", - написала вона.

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Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Як раніше писав Главред, 15 червня 2025 року українська ведуча, модель і акторка Леся Нікітюк вперше стала мамою. Від нареченого, українського військового Дмитра Бабчука, вона народила сина.

Раніше наречений української ведучої Лесі Нікітюк, військовий Дмитро Бабчук, відзначив своє 29-річчя. Леді Ле оригінально привітала коханогов соціальних мережах, однак на цьому сюрпризи не закінчилися.

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Хто така Леся Нікітюк? Леся Іванівна Нікітюк - українська телеведуча, журналістка, актриса, блогерка. Колишня ведуча телепередачі Орел і Решка. Після повномасштабного нападу Росії на Україну Леся Нікітюк почала випускати на Youtube пародійні пісні ("Сєла птаха", "Пісня про крейсер "Москва", а також - разом зі Степаном Гігою - "Цей сон"), повідомляє Вікіпедія.

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