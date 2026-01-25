"Україно, я згасаю": втікач Потап представив пісню про Батьківщину

Потап вирішив знову записувати пісні українською мовою.

Відомий репер і продюсер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни, вирішив згадати про улюблену Україну. Він виклав у TikTok відео з музичної студії в Барселоні, де почав записувати новий репертуар.

Потап розповів, що готує україномовні пісні для свого проєкту Slavic Balagan, і опублікував уривки з нових композицій, створених в іспанській музичній студії. Щоб зацікавити аудиторію, репер навіть записав повідомлення українською мовою.

Де зараз Потап / фото: instagram.com, Потап

"Пані та панове, ми тут не випадково. Зараз ми покажемо вам, які треки буде робити Balagan українською", — сказав продюсер.

Серед записаних композицій знайшлася пісня дуже цікавого змісту. Текст треку зворушливий — у ньому згадується туга за батьківщиною.

"Україно, Україно — як же я? Україно — там родина, тут сім'я. Україно, Україно — як же ми? Україно, я згасаю від самоти", — звучить у словах пісні.

Дар'я Шевченко співає пісню Slavic Balagan / скрін з відео

Далі співачка Дар'я Шевченко, яка виконує куплет, висловлює надію, що роз'єднана сім'я збереться разом в Україні за столом у батьківському домі. Уривок саме цієї пісні зібрав на сторінці Потапа найбільше переглядів, проте реакція аудиторії була неоднозначною — когось композиція зачепила за душу, а хтось задав собі питання, що зараз репера пов'язує з Україною.

"Другий куплет пісні Тіни Кароль?"

"Слова в пісні прямо в точку, те, про що постійно думаю"

"Ну не можу під таким відео писати погані коментарі, давай наступне"

Потап / інфографіка: Главред

Раніше Главред повідомляв, що відомий музичний продюсер Morphom (справжнє ім'я — Роман Черенов) покинув Україну в перший день повномасштабного вторгнення. Він був "на валізах", коли почув перші вибухи і зрозумів, що Київ під ударом.

Також актор і режисер кримськотатарського походження Ахтем Сеітаблаєв розповів про актрису, яка стала для нього названою мамою. Колега по кінокартині Ада Роговцева ставиться до нього з особливою теплотою.

Про особу: Потап Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, Заслужений артист України (2020). Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время і Стекло", MOZGI та ін., разом з якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

