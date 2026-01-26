Олександр Усик довів до сліз відомого актора: "Починаю плакати"

Олександр Усик здійснив мрію Олександра Рудинського.

https://glavred.net/stars/aleksandr-usik-dovel-do-slez-izvestnogo-aktera-nachinayu-plakat-10735298.html Посилання скопійоване

Олександр Усик в Інстаграмі здійснив мрію Олександра Рудинського / колаж: Главред, фото: instagram.com, Олександр Усик, скрін з відео

Ви дізнаєтеся:

Про що мріяв Олександр Рудинський

Чому він розплакався через Олександра Усика

Відомий український актор Олександр Рудинський розповів про здійснення своєї мрії. Через вчинок Олександра Усика він не стримав сліз. Про це актор розповів у YouTube-шоу "Де брехня?".

відео дня

Рудинський зізнався, що дуже хотів познайомитися з двома людьми — голлівудським актором Леонардо ДіКапріо та українським боксером Олександром Усиком. Після публікації про це в соцмережах друг запросив актора на тренування з чемпіоном. Однак, опинившись там, Олександр посоромився зробити фото з боксером, оскільки не хотів здатися людиною, яка шукає уваги.

Олександр Усик — боксер / фото: instagram.com, Олександр Усик

"Я йому кажу: "Ні, не треба, благаю, не думай про це просити, він подумає, що я заради фотки прийшов, а я не заради фотки прийшов, я прийшов просто його побачити - мені це важливо", - розповів Рудинський.

У фіналі актор і боксер все ж зробили спільне фото, а Усик підписався на Рудинського в Instagram. Це викликало дуже емоційну реакцію у Олександра, адже він стежив за своїм кумиром багато років. Актор зізнався, що розплакався від щастя.

Олександр Рудинський – стосунки з Усиком / скрін з відео

"Я клянусь, я не міг у це повірити. Хоча, здавалося б, ну нічого такого дивного. Але в ту хвилину я лежу, дивлюся на це і бачу, що Усик почав за мною стежити... Я йду в душ, вмикаю воду, стою і починаю плакати. Беззвучно, з посмішкою на обличчі, типу просто, що це сталося", - поділився він.

Олександр Усик / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що скандальний співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини ще на початку повномасштабної війни в Україні, переніс два інсульти. Друг співака повідомив, що через постійні переживання Олег підірвав своє здоров'я.

Також відомий репер і продюсер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни, вирішив згадати про улюблену Україну. Щоб зацікавити аудиторію новою піснею про батьківщину, репер навіть записав повідомлення українською мовою.

Вас може зацікавити:

Про особу: Олександр Усик Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Кращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н.в.) і The Ring (2022-н.в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред