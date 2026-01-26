Рус
Олександр Усик довів до сліз відомого актора: "Починаю плакати"

Христина Трохимчук
26 січня 2026, 06:02
Олександр Усик здійснив мрію Олександра Рудинського.
Олександр Усик здійснив мрію Олександра Рудницького
Олександр Усик в Інстаграмі здійснив мрію Олександра Рудинського

Відомий український актор Олександр Рудинський розповів про здійснення своєї мрії. Через вчинок Олександра Усика він не стримав сліз. Про це актор розповів у YouTube-шоу "Де брехня?".

Рудинський зізнався, що дуже хотів познайомитися з двома людьми — голлівудським актором Леонардо ДіКапріо та українським боксером Олександром Усиком. Після публікації про це в соцмережах друг запросив актора на тренування з чемпіоном. Однак, опинившись там, Олександр посоромився зробити фото з боксером, оскільки не хотів здатися людиною, яка шукає уваги.

Олександр Усик
Олександр Усик — боксер

"Я йому кажу: "Ні, не треба, благаю, не думай про це просити, він подумає, що я заради фотки прийшов, а я не заради фотки прийшов, я прийшов просто його побачити - мені це важливо", - розповів Рудинський.

У фіналі актор і боксер все ж зробили спільне фото, а Усик підписався на Рудинського в Instagram. Це викликало дуже емоційну реакцію у Олександра, адже він стежив за своїм кумиром багато років. Актор зізнався, що розплакався від щастя.

Олександр Рудинський - відносини з Усиком
Олександр Рудинський – стосунки з Усиком

"Я клянусь, я не міг у це повірити. Хоча, здавалося б, ну нічого такого дивного. Але в ту хвилину я лежу, дивлюся на це і бачу, що Усик почав за мною стежити... Я йду в душ, вмикаю воду, стою і починаю плакати. Беззвучно, з посмішкою на обличчі, типу просто, що це сталося", - поділився він.

Олександр Усик
Олександр Усик

Раніше Главред повідомляв, що скандальний співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини ще на початку повномасштабної війни в Україні, переніс два інсульти. Друг співака повідомив, що через постійні переживання Олег підірвав своє здоров'я.

Також відомий репер і продюсер Потап, який втік за кордон ще на початку повномасштабної війни, вирішив згадати про улюблену Україну. Щоб зацікавити аудиторію новою піснею про батьківщину, репер навіть записав повідомлення українською мовою.

Про особу: Олександр Усик

Олександр Усик - непереможений український боксер-професіонал, який виступає в першій важкій і важкій вагових категоріях. Кращий боксер незалежно від вагової категорії за версією журналу "The Ring" (2022-2023). Чинний чемпіон світу з професійного боксу за версіями WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н.в.) і The Ring (2022-н.в.) у важкій вазі та абсолютний чемпіон світу (2018-2019) у першій важкій вазі, повідомляє "Вікіпедія".

