"Які ноги всохлі і шкіра обвисла": Волочкова роздяглася до пояса, але захоплення не викликала

Волочкова роздяглася до пояса, але захоплення не викликала / instagram.com/volochkova_art

Російська балерина Анастасія Волочкова, яка любить балувати своїх фанатів фірмовими шпагатами, похвалилася довгими, але на цей раз зсунутими ногами.

На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, в якому продемонструвала витягнуті вперед оголені ноги.

Такий перформанс Волочкової сподобався далеко не всім - в коментарях під фото шанувальники балерини "пройшлися" по її зовнішності.

"Анастасія, у вас все в порядку з головою, постійно виставляти свої оголені, вікові ноги! Не естетично і не красиво виглядає, згадайте про свій вік! Все вже в минулому! Ви ж людина мистецтва, а поводиться негідно!", "2 сухенькі, кістляві палиці, з заклеєними кісточками! Які ноги всохлі і шкіра обвисла. Все скло на те місце, де стегна. Це зашквар так виглядати під 50 років", - писали в коментарях під постом.

instagram.com / volochkova_art

Нагадаємо, раніше Волочкова опублікувала фото, на якому позувала в студії звукозапису.

Судячи з усього, багатьом шанувальникам просто наплювати на творчість своєї улюблениці. У коментарях під постом почалися бурхливі обговорення вбрання Анастасії, а саме її взуття.

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