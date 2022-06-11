"Які ноги всохлі і шкіра обвисла": Волочкова роздяглася до пояса, але захоплення не викликала

Балерину різко розкритикували за зовнішній вигляд.
Російська балерина Анастасія Волочкова, яка любить балувати своїх фанатів фірмовими шпагатами, похвалилася довгими, але на цей раз зсунутими ногами.
На своїй сторінці в Instagram вона опублікувала пост, в якому продемонструвала витягнуті вперед оголені ноги.
Такий перформанс Волочкової сподобався далеко не всім - в коментарях під фото шанувальники балерини "пройшлися" по її зовнішності.
"Анастасія, у вас все в порядку з головою, постійно виставляти свої оголені, вікові ноги! Не естетично і не красиво виглядає, згадайте про свій вік! Все вже в минулому! Ви ж людина мистецтва, а поводиться негідно!", "2 сухенькі, кістляві палиці, з заклеєними кісточками! Які ноги всохлі і шкіра обвисла. Все скло на те місце, де стегна. Це зашквар так виглядати під 50 років", - писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, раніше Волочкова опублікувала фото, на якому позувала в студії звукозапису.
Судячи з усього, багатьом шанувальникам просто наплювати на творчість своєї улюблениці. У коментарях під постом почалися бурхливі обговорення вбрання Анастасії, а саме її взуття.
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