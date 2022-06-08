"Ніби з секонду": Волочкова в "стильному" прикиді зганьбилася на людях

Волочкова зганьбилася" стильним " прикидом / instagram.com/volochkova_art

Російська балерина Анастасія Волочкова знову дала привід посміятися над собою. Цього разу причиною знущань на ній став зовнішній вигляд.

На своїй сторінці в Instagram Волочкова опублікувала фото, на якому позувала в студії звукозапису.

"Після вистави жодного дня перерви", - підписала знімок балерина.

Судячи з усього, багатьом шанувальникам просто наплювати на творчість своєї улюблениці. У коментарях під постом почалися бурхливі обговорення вбрання Анастасії, а саме її взуття.

instagram.com/volochkova_art

"Праски на ласті 45 розміру", "Волосся засмальцьоване, одяг якийсь м'ятий і ніби з секонду, взуття теж ніби у спадок передали і 3 покоління її носило, але зате перстень з каменів найважливіший атрибут в цьому ансамблі. Невже так все одно на свій зовнішній вигляд і елементарну гігієну волосся на голові", "Насть, а правда, чому нормальне взуття не носите?",- писали під фото Волочкової.

Раніше російська балерина Анастасія Волочкова вирішила продемонструвати свій ще один "талант", але стала посміховиськом в мережі.

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