"Один інсульт, потім другий": в якому стані Олег Винник

Скандальний співак Олег Винник, який виїхав до Німеччини ще на початку повномасштабної війни в Україні, переніс два інсульти. Про це розповів його друг, продюсер і військовослужбовець Роман Недзельський в інтерв'ю Наталії Влащенко.

За словами Недзельського, Вінник був одним з перших, хто допомагав його підрозділу і навіть відправляв на фронт машини. Друг співака повідомив, що через постійні переживання Олег підірвав своє здоров'я. У артиста двічі стався інсульт.

"З початку війни він один з перших мені допомагав, саме нашому батальйону. Справа не в тому, де він живе, а в тому, наскільки артист яскравий. Дуже людям заважає те, що хтось блищить. Олег самодостатній, я двічі був у нього в Німеччині. Їздив, забирав машини. Ми з ним бачилися, він дуже важко пережив цей хейт. Артисти — вони вразливі. Олег отримав один інсульт, потім другий. Треба було відео записати для меценатів, а у нього обличчя було перекошене. Він не хотів, щоб люди бачили його таким. І він відновився через півроку", — розповів військовий.

Роман згадав, що раніше пропонував другові повернутися в Україну і вступити до лав "Культурного десанту" — військового підрозділу, до якого входять українські артисти. Ідея сподобалася Віннику, але залишилася нереалізованою — через скандальний шлейф артисту відмовили.

"У нас є культурний фронт при Міністерстві оборони, і там всі артисти, які служать і можуть виїжджати. Бумбокс, Танок на Майдані Конго, Женя Галич. Вони збирають гроші на концертах за кордоном. Я сказав Олегу: "Я тебе заберу, мобілізуємо, будеш військовим". І він так подумав і сказав: "Це буде прикольно. Я готовий одягти форму". Але коли я переговорив зі своїми старшими офіцерами, вони мені сказали: "Вже стільки негативу на нього вилито, що для нас це токсично. Кого завгодно, тільки не Олега", — розкрив Недзельський.

Про особу: Олег Винник Олег Винник — український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну і обірвав зв'язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктоване неназваною хворобою.

