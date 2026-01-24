Олена Мозгова потрапила під обстріл у Києві: що з нею сталося

Олена Мозгова опинилася в епіцентрі вибуху і поділилася своїми думками.

Олена Мозгов пережила страшну ніч / Колаж Главред, фото Instagram/olenamozgova1

Музичний продюсер Олена Мозгова в ніч на 24 січня, коли терорист-Росія в черговий раз обстрілювала Київ, опинилася в епіцентрі вибуху.

Як написала вона на своїй сторінці в Instagram, уламки ворожої дрони падали прямо поруч з її будинком. Деякі з них навіть потрапили в сусідські двори.

Олена Мозгова поділилася своєю історією/ фото: instagram.com, Олена Мозгова

"До нас сьогодні прилітали шматки збитих дронів з усіх боків, слава Богу не в будинки, а в двір сусідів. Всі живі, вікна хотіли повилітати, але втрималися. З іншого боку, трохи далі, також впав шматок дрона", - повідомила вона.

Крім того, Мозгова додала, що поділилася своєю історією не дарма. "Наше життя дуже непередбачуване, але все одно треба жити, радіти і обов'язково творити. Ось я зараз сиджу і працюю над двома квітневими концертами. І вони будуть прекрасні, душевні... тому що музика це те, що рятує нашу ментальність, те, що зігріває душу і лікує серце", - зазначила вона.

Олена Мозгова з чоловіком і дочкою / instagram.com/david__axelrod

Про особу: Олена Мозгова Олена Мозгова — українська музична продюсерка. Дочка Народного артиста України Миколи Мозгового. Брала участь у різних проектах і шоу, зокрема в організації музичних фестивалів в Україні ("Пісня року", українські версії проектів "Золотий грамофон" і "Золота шарманка" тощо).

