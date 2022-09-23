"Іди воювати": дружина Пєскова оскандалилася заявою про мобілізацію і влаштувала пожежу в Мережі

Навка і Пєсков / РІА-Новини, Instagram

Дружина прессекретаря президента країни агресора Дмитра Пєскова Тетяна Навка вважає, що якщо спортсмени раніше служили або вміють тримати зброю в руках, то вони можуть бути корисні на війні в Україні і їх будуть посилати на фронт.

"Якщо спортсмен проходив військову кафедру, якщо він вміє і може бути корисним, то чому б і ні. Але просто так огульно брати хлопців, які ніколи в житті в руках не тримали зброю, які не вміють битися, то тут потрібно подумати. Спортсмен спортсмену ворожнечу. Але є такі хлопці, які цілком могли б захистити", - цитує дружину Дмитра Пєскова Metaratings.

У коментарях російські вболівальники влаштували справжню пожежу, заваливши колишню фігуристку образами.

Як пишуть росіяни, Навка спокійно сама могла б піти на фронт, а не вирішувати, хто помре в Україні, а хто ні.

"Н-да, цинізму деяких немає меж просто. Як там син чоловіка Навки, вже відправився воювати?". "Сама з України, родичі є, напевно, а таке говорить", - пишуть росіяни.

Мобілізація в Росії

Вранці 21 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії. Він заявив, що в першу чергу служити заберуть громадян, які перебувають у запасі, і перш за все тих, хто проходив службу в лавах Збройних сил Росії. Після цього Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що на війну проти України хочуть відправити ще 300 тисяч резервістів.

Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ), заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Пізніше колишній депутат Держдуми РФ Ілля Пономарьов розповів, що в секретному сьомому пункті Указу президента РФ Володимира Путіна про мобілізацію йдеться про чисельність. За його словами, в документі зазначено, що мобілізувати повинні мільйон росіян, а не 300 тисяч, як було оголошено.

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