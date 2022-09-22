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Путін втрачає союзників по ОДКБ: три країни заборонили своїм громадянам воювати на боці РФ

22 вересня 2022, 13:20

У Киргизстані, Казахстані та Узбекистані нагадали своїм громадянам, що участь у війні в Україні може закінчитися для них тюремним ув'язненням.

Путін, Душанбе, ОДКБ
Путін втрачає союзників по ОДКБ / kremlin.ru

Господар Кремля Володимир Путін продовжує втрачати союзників. Після оголошення часткової мобілізації в РФ Казахстан, Узбекистан і Киргизстан, що входять або входили в Організацію Договору про колективну безпеку, заборонили своїм громадянам воювати в Україні.

Так, посольство Киргизстану у Росії 21 вересня повідомило своїм громадянам, що за участь у бойових діях на території іноземних держав на них чекає кримінальна відповідальність. Громадянам Киргизстану, які живуть в Росії та яких закликатимуть брати участь в будь-яких військових діях, радять негайно звертатися в дипломатичне представництво своєї країни. Ті громадяни, які поїдуть на війну, ризикують опинитися за ґратами на термін від 5 до 10 років. Можлива також конфіскація майна.

Посольство Узбекистану у РФ заявило, що "застерігає співвітчизників від створення добровольчих батальйонів та/або участі в бойових діях на території іноземних держав, за які встановлена кримінальна відповідальність". Йдеться про термін до 10 років позбавлення волі.

У Казахстані за таке ж порушення загрожує тюремний термін від 5 до 9 років.

Що таке ОДКБ

Організація Договору про колективну безпеку була створена в 1992 році після підписання договору колективної безпеки в Ташкенті. На даний момент в блок входить 6 країн, включаючи Вірменію, Білорусь, Росію, Казахстан, Таджикистан і Киргизстан. Раніше членами ОДКБ також були Азербайджан, Грузія та Узбекистан, проте потім вийшли з організації.

Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії

Російський диктатор Володимир Путін у середу, 21 вересня, оголосив про проведення часткової мобілізації в Росії.

Крім цього, Путін заявив, що Росія "підтримає рішення жителів Донбасу, Херсонщини та Запорізької області" про проведення так званих "референдумів" про приєднання до країни-агресора РФ.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Після оголошення мобілізації в Росії почалися акції протесту. Крім того, в РФ палять адміністрації та військкомати.

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