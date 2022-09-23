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Путін спеціально оголосив про мобілізацію в день обміну Медведчука на захисників Маріуполя - ISW

23 вересня 2022, 09:12

Обмін полоненими з Україною розкритикували крайні праві російські "блогери".

Путін Кремль
Путін спеціально оголосив про мобілізацію в Росії 21 вересня / Колаж УНІАН

Президент Росії Володимир Путін спеціально оголосив про часткову мобілізацію в країні в один день з поверненням в Україну захисників Маріуполя. Таким чином, Кремль, можливо, спробував знизити значення обміну полоненими з Києвом. Крайні праві російські "блогери" розкритикували обмін і задаються питанням, мовляв, чи відмовилася Москви від так званої "денацифікації". Про це заявили в Інституті вивчення війни.

У звіті ISW йдеться про те, що російська влада, схоже, спеціально оголосила про часткову мобілізацію в один день з поверненням додому деяких захисників Маріуполя.

"Кремль, ймовірно, спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, який вкрай непопулярний серед російських націоналістів і мілліблогерів, здійснивши обмін в той же день, коли Путін оголосив про часткову мобілізацію", - вважають аналітики.

Фахівці відзначили, що серед полонених в Україну повернулися лідери батальйону Азов, яких в Росії називали "нацистами" і широко висвітлювали їх полон в інформаційному просторі. Тепер крайні праві російські "блогери" задаються питанням, чи не відмовилася Москва від так званої "денацифікації" української держави.

"Крайні праві російські блогери розкритикували обмін і запитали, чи відмовився Кремль від "денацифікації" України, — однієї із заявлених цілей російського вторгнення", - підкреслили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, вранці, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію в Росії. Призивати на війну з Україною, за словами Путіна, Москва збирається, в першу чергу, резервістів, і тих, хто нещодавно відслужив строкову службу в російській армії. Також він пригрозив визнати "результати референдумів" на окупованих українських територіях.

Повернення захисників Маріуполя в Україну

Україна та Росія 21 вересня провели обмін полоненими. З російського полону вдалося звільнити 215 українців, серед яких п'ять командирів з Азовсталі – Денис Прокопенко, Святослав Паламар ("Калина"), Сергій Волинський ("Волина), Денис Шлег та Олега Хоменко. Обмін відбувся в Чернігівській області.

Україна повернула додому 215 українських військових, в тому числі понад 100 бійців Азову.

До Росії повернулися 55 осіб. За словами президента Володимира Зеленського, до Москви відправили лідера ОПЗЖ Віктора Медведчука – кума президента РФ Путіна, підозрюваного в Україні у скоєнні державної зради. Тільки за одного Медведчука Києву вдалося звільнити 200 осіб.

Дивіться відео ТСН - як воїни України поверталися додому

Інші новини:

Володимир Путін часткова мобілізація обмін полоненими війна Росії та України
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