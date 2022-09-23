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Данілов про мільйонну мобілізацію у РФ: "Будемо перемелювати цю орду"

23 вересня 2022, 10:18

Завданням ЗСУ залишається знищення всіх окупантів на території України, підкреслив секретар РНБО.

Данилов війська РФ
Олексій Данилов оцінив мобілізацію в РФ / Колаж УНІАН

Оголошення в РФ мобілізації свідчить про ефективні дії Збройних сил України з нейтралізації ворога, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

"Що стосується рішення про тотальну мобілізацію, яку робить Російська Федерація. Це свідчить про те, що наша армія, наші Збройні сили перемелюють весь той мотлох, який Російська Федерація сюди відправляє. Понад 50 тисяч військових Російської Федерації вже вирушили на той світ. Якщо вони хочуть, щоб їх було більше, ми не можемо їм заборонити цим питанням займатися. Скільки вони насправді зможуть зібрати - будь то 300 тисяч, мільйон, 100 тисяч - давайте будемо дивитися", - підкреслив він в інтерв'ю Радіо НВ.

Секретар РНБО зазначив, що українська розвідка ефективно відстежує дії ворога з формування нових частин і з'єднань. А завданням ЗСУ залишається знищення всіх підрозділів окупантів на території України.

"Завдання ЗСУ, починаючи з 24 лютого, кожен день перемелювати і перемелювати цю орду, яка насунулася на нашу країну. Інших завдань у наших Збройних сил немає. Завдання просте: знищувати наших ворогів, звільняти нашу українську землю, точка <...> Коли почалася гаряча фаза великої війни 24 лютого, інших завдань у наших Збройних сил, всього нашого сектору безпеки і оборони не існує. І не буде існувати до тих пір, поки ми останнього рашиста не викинемо з нашої землі", - додав Данілов.

Нагадаємо, раніше Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію на території Росії. За його словами, Москва зібралася закликати на війну з Україною, в першу чергу, військових запасу та осіб, які пройшли строкову службу. Також Путін сказав, що країна-агресор готова визнати "результати референдумів" в окупованих Донецькій, Луганській, і Херсонській областях.

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу сказав, що Москва має намір мобілізувати 300 тисяч резервістів.

Радник керівника офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Росія на 210 день так званої "триденної війни" проти України, отримала мобілізацію, закриті кордони, блокування банківських рахунків, в'язницю за дезертирство та інші наслідки.

Читайте ще:

часткова мобілізація Олексій Данілов війна Росії та України
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