Група Rammstein підтримала Україну і розгорнула український прапор перед десятками тисяч людей

Прапор України розгорнув клавішник Rammstein-Крістіан" Флаке " Лоренц./ Instagram / скріншот з відео

Музиканти легендарної німецької індастріал-електронної-рок-групи Rammstein підтримали Україну і розгорнули український прапор.

Під час концерту у Варшаві 16 липня прапор України розгорнув клавішник колективу ‒ Крістіан "Флаке" Лоренц. За традицією, що склалася, він пересувався по руках у натовпі фанатів на надувному човні. І саме в цей момент розгорнув прапор і розмахував ним.

До слова, Rammstein зараз виступають в рамках туру Europe Stadium Tour 2022 по всій Європі.

читайте такожЗірка Голлівуду Джон Сіна підтримав Україну і зустрівся з підлітком-біженцем з Маріуполя

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше легендарна британська рок-група The Rolling Stones і американська рок-група Guns N ' Roses публічно висловили свою підтримку Україні у війні проти Росії.

"Ролінги" під час виконання свого хіта Gimme Shelter в лондонському Гайд-парку показали на великому екрані кадри вибухів і руйнувань, які скоїли російські окупанти на території України. Згодом на екрані за спиною замайорів великий український прапор.

Що стосується Guns N ' Roses, то на стадіоні Tottenham Hotspur Stadium в Лондоні організатори прикрасили сцену українською символікою – на сцені були наші прапори, а зал і сцена регулярно підсвічувалися жовто-блакитними кольорами.

Інші новини: