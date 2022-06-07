Живе без розкошів і під час війни слухає Rammstein: 7 фактів про Залужного, яких ви не знали

Валерій Залужний/ Міноборони України

До головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного зараз прикута особлива увага, адже на ньому лежить тягар відповідальності за ефективний опір наших захисників російським окупантам. З цією роллю він чудово справляється, що можна побачити з частих повідомлень про успіхи воїнів ЗСУ на фронті.

Сам же Залужний багато в чому залишається "темною конячкою", у тому плані, що багато фактів про нього українцям невідомі. Наприклад, навряд чи багато хто знав, що генерал має чотири вищі освіти і завжди був відмінником, пише видання Українки.

Залужний народився у сім’ї військових

Нинішній головнокомандувач ЗСУ з дитинства вбирав у себе дух життя військових. Він народився у сім’ї військовослужбовців, і змалечку вже розумів, ким хоче стати.

Залужний зізнавався, що його цікавили в армії перш за все не кар’єрний ріст і посади, а можливість займатися справою життя – розвивати армію України.

Цікаво, що свою військову кар’єру Залужний хоче закінчити як викладач у військовому виші – "тихо і спокійно".

Валерій Залужний у дитинстві/ Фото з відкритих джерел

Всюди вчився на відмінно

Український генерал закінчив чотири вищі навчальні заклади і всюди був відмінником. Спочатку він здобув освіту в Одеському інституті сухопутних військ і в Національній академії оборони. Після цього також навчався у Національному університеті оборони України імені Івана Черняхівського. Два роки тому він знову ступив на стежку навчання і закінчив магістеріум в Острозькій академії.

Після завершення навчання у трьох перших ЗВО Залужний отримав дипломи відмінника і золоті медалі.

Валерій Залужний у молодості/ Фото з відкритих джерел

Єдиний український головнокомандувач, який воював

Валерій Залужний захищав Україну на Донбасі з липня 2014 року. Спочатку він там служив як заступник командира сектора "С", проте поступово доріс до посади начальника штабу Об’єднаних сил. При цьому він сам воював пліч-о-пліч з іншими українськими солдатами.

Сам Залужний розповідає, що досі спілкується зі своїми побратимами, з якими давали відсіч ворогу на фронті у попередні роки.

Бійці ЗСУ нині дуже поважають Залужного. І одна з причин цього – його відкритість до військових. Він їздить бойовими точками, безпосередньо спілкується з солдатами і завжди наголошує на позиції, що потрібно бути ближчим до своїх підлеглих.

Головний антистрес – подорожувати з дружиною

Головнокомандувач ЗСУ разом зі своєю дружиною Оленою уже упродовж 20 років. Вона фінансист, працює в "Укргазбанку". І хоч у керівництві армією Залужний демонструє небачену силу, витримку і мужність, на фотографіях з дружиною він завжди усміхнений і добродушний.

Давньою пристрастю генерала є піші прогулянки, загалом він любить мандрувати Україною. Головною компаньйонкою у цих подорожах є саме дружина Олена.

Валерій Залужний з дружиною/ Фото з відкритих джерел

З сім’єю живуть без розкошів

Цікаво, що сім’я Залужних, згідно з деклараціями подружжя, живе без розкошів. У них на двох є один невеличкий будинок на 70 квадратів, земельні ділянки в Одеській області, а також два зовсім не нові автомобілі – Chery Tiggo і Nissan Patrol.

Старша донька подружжя служить у Київському гарнізоні, молодша – навчається у медичному інституті.

Залужний – прозахідний військовий

Він є першим головнокомандувачем Збройних сил України, який не служив у радянській армії, адже на той час, коли він закінчив перший військовий ЗВО (у 1997 році), СРСР уже розпався.

Залужний – прихильник західних військових стратегій і "західної школи".

Валерій Залужний/ Facebook Залужного

Під войовничий настрій слухає Rammstein

Щодо уподобань у музиці, то генерал любить диско 1980-х. Проте під "войовничий" настрій може послухати й німецьку метал-групу Rammstein.

Також Залужний любить вірші й своєю настільною книгою називає поетичну збірку "Особливий лелека" Богдана Голови, який має тяжку форму ДЦП.

"Ці вірші дуже ніжні. Хлопчина пише їх з 12 років. І коли ти розумієш, що ця дитина – в інвалідному візку, і в нього працює лише один палець, і він набирає їх на комп’ютері, то це – шок. Така людина заслуговує на повагу", – прокоментував це раніше Залужний виданню "Главком".

Раніше повідомлялося, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний потрапив до списку найвпливовіших людей за версією американського журналу TIME.

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