Молодята 'спалились': Дашу Квіткову і Володимира Бражка видала важлива деталь

Даша Квіткова та Володимир Бражко могли одружитись / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даша Квіткова

Володимир Бражко з'явився з обручкою

Даша Квіткова та Володимир Бражко могли таємно одружитись

Футболіст Володимир Бражко підігрів чутки про таємне весілля з блогеркою Дашею Квітковою. Парочка тепер ходить з обручками на підмізинному пальці. Прикрасу помітили на фотографії Бражка в Instagram.

Нещодавно Володимир поділився у сторіз кумедним фото з футбольного матчу, де позує разом із товаришем по команді. Уважні підписники помітили дещо цікаве — на правій руці нареченого Даші Квіткової красується масивна золота прикраса, дуже схожа на обручку.

Володимир Бражко засвітив обручку / фото: instagram.com, juras_ju

Нагадаємо, що блогерка також нещодавно з'явилась в Instagram з обручкою на пальці. Вона опублікувала фото кімнати, заповненої кошиками з квітами, підписавши його. Згодом Даша показала селфі у дзеркалі ліфта, де уважні підписники помітили ще одну каблучку на безіменному пальці Квіткової.

"Що це була за субота", — підписала фото з квітами блогерка.

Даша Квіткова з обручкою / instagram.com/kvittkova

Даша Квіткова та Володимир Бражко — особисте життя

Даша Квіткова заручена з футболістом київського "Динамо" Володимиром Бражком. Чутки про їхній роман з’явилися ще навесні, однак офіційно пара підтвердила стосунки лише в липні. Вже за два місяці спортсмен освідчився коханій.

Раніше Главред повідомляв, що українська блогерка Даша Квіткова розпочала тиждень із походу до лікарні. Квіткова пожартувала, що вона вже стара жінка, тому їй необхідна медична допомога. Так Даша вирішила підіграти тим, хто сміється з неї через різницю у віці з нареченим.

Також блогерка Даша Квіткова заручилася з українським футболістом Володимиром Бражком. Про радісну подію вона повідомила на своїй сторінці в Instagram, де поділилася знімками з освідчення.

Про персону: Даша Квіткова Даша Квіткова - українська блогерка (майже 2 млн підписників в Instagram), інфлюенсерка. Здобула широку популярність завдяки перемозі в 9 сезоні романтичного реаліті-шоу "Холостяк" із Микитою Добриніним. Зараз є однією з найпопулярніших дівчат-блогерів в Україні. Пробує свої сили на телебаченні.

