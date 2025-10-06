"Буде дівчинка": Наталія Денисенко заговорила про поповнення в родині

Акторку Наталку Денисенко чекають зміни в сімейному житті.

Наталія Денисенко розповіла про плани на другу дитину / колаж: Главред, фото: instagram.com, Наталія Денисенко

Наталка Денисенко розповіла про особисте життя

Які зміни чекає акторка у своїй родині

Українська акторка Наталія Денисенко, яку останнім часом підозрюють у романі з манекенником Юрієм Савранським, зізналася, що замислюється про другу дитину. Зірка серіалів "Кріпосна" та "Будиночок на щастя" розповіла про свої плани проєкту "Тур зірками" і навіть поділилася, що вже знає стать майбутнього малюка.

Хоча зірка не коментує свої нові стосунки з Юрієм Савранським, вона розповіла про свої зворушливі мрії. Виявляється, для особистого щастя акторці багато не треба — вона давно уже думає про другу дитину. У Наталки підростає 8-річний син Андрійко, але Денисенко не полишає надій народити ще і донечку.

Наталка Денисенко мріє про донечку / фото: instagram.com, Наталія Денисенко

"Мені про дівчинку кажуть кілька років. Мені навіть снилося разів пʼять, що в мене є донька. Я знаю, що в мене буде друга дитина, що це буде донечка. Я, звичайно, поки не готова до цього", — розповіла акторка.

Окрім цього, Наталія розповіла, як зараз спілкується з колишнім чоловіком — актором Андрієм Федінчиком. За словами Денисенко, попри розлучення, вони зберегли теплі стосунки заради сина.

Наталка Денисенко розповіла про стосунки з колишнім чоловіком / фото: instagram.com, Наталія Денисенко

"Такої справи, як аліменти, в нас взагалі немає. Хоча Андрій мені пропонував це зробити, але я вважаю, що він – дуже хороша людина і дуже любить свого сина. Він робить усе, що в його силах. У нього також багато роботи, але ми намагаємося якомога більше любові давати синочку", – запевнила артистка.

Раніше Главред повідомляв, що українська відома акторка Наталія Денисенко відверто розповіла про свої заробітки. Зірка "Кріпосної" поділилась, яким був її найбільший гонорар та скільки вона отримує за робочий день.

Також акторка Наталія Денисенко засвітилася в обіймах з манекенником і бізнесменом Юрієм Савранським. Саме з Савранським Денисенко приписував роман її колишній чоловік – актор і військовослужбовець Андрій Федінчик.

Про персону: Наталка Денисенко Наталка Денисенко - українська акторка кіно, театру та дубляжу. Пробує свої сили в режисурі. Найбільш відома ролями в серіалах "Віталька", "Село на мільйон", "Кріпосна", "Папаньки-2" тощо.

