"Це такі круті люди, хочу щоб від них відстали": Noize MC розплакався, згадуючи українців

Відомий російський репер і рок-музикант Іван Алексєєв (він же Noize МС) расчувстовался і не зміг стримати сліз, згадуючи про український народ. Про це стало відомо з його інтерв'ю Юрію Дудю, яке було опубліковано на YouTube.

Музикант назвав українців крутими людьми і висловив надію, що "від них нарешті відстануть і дадуть розвиватися".

Дудь згадав, що під час останнього туру в Україні в 2021 році на концерті в Києві Noize MC заспівав свою пісню під назвою Yes future, написаний в 2012 році, зі зміненим приспівом: "Росія попереду планети всієї, але Україна трохи первей. І Вам скоро сто подів пощастить, свіжий вітер розжене всі чорні хмари".

Артист пояснив, що відчуває неймовірну повагу до українців.

"Мені хотілося їх підтримати якось. Ці всі відчуття почали згущуватися в ході якраз останнього туру по Україні. Я так хочу, щоб просто, Господи, від них відстали нарешті і дали їм розвиватися. Це такі круті люди і крута Країна".

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі - Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

