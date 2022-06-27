"Жахливий напад": Джонсон висловився щодо трагедії в Кременчуці

Борис Джонсон висловився про трагедію в Кременчуці / Reuters

Ракетна атака по Кременчуку - це варварство з боку президента РФ Володимира Путіна, заявив прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон в інтерв'ю виданню The Guardian.

"Цей страхітливий напад ще раз показав глибину жорстокості і варварства, на яку опустився російський лідер. Наші думки знову звернені до родин невинних жертв в Україні", - заявив Джонсон.

За його словами, такі дії з боку РФ зміцнять рішучість Британії та інших країн G7 "допомагати Україні стільки, скільки знадобиться".

Ракетний удар по Кременчуку

Нагадаємо, 27 червня, окупанти вдарили ракетами про Кременчуку Полтавської області.

Як повідомляє заступник голови МЗС Еміне Джапарова, під час удару по Кременчуку окупанти потрапили в ТЦ "Амстор".

Пізніше мер міста Віталій Малецький повідомив, що росіяни влучили ракетами в людне місце.

Пізніше стало відомо про перших загиблих і десятки постраждалих.

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