Джонсон пояснив, чому Путін почав свою "божевільну мачо-війну" в Україні

Володимир Путін - приклад "токсичної маскулінності". Якби президентом РФ була жінка, то вторгнення в Україну не було б, вважає Борис Джонсон.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон вважає, що якби на чолі РФ була жінка, то війни Росії проти України можна було б уникнути. Нинішнього господаря Кремля Джонсон назвав прикладом "токсичної маскулінності", а "спецоперацію" Путіна - "божевільною мачо-війною".
Таку заяву глава британського уряду озвучив в інтерв'ю німецькому мовнику ZDF після саміту Великої сімки.
"Якби Путін був жінкою, я дійсно не думаю, що він почав би цю божевільну мачо-війну – вторгнення і насильство в тому вигляді, в якому воно є. І якщо вам потрібен ідеальний приклад токсичної маскулінності, то це саме ця людина", - сказав Джонсон.
На його думку, на керівних посадах у світі має бути більше жінок.
Джонсон додав, що Захід повинен підтримувати Україну в її військовій стратегії, щоб допомогти змінити динаміку війни і надати Києву "кращі можливості для переговорів, якщо вони коли-небудь відбудуться".
За його словами, G7 вже досягла домовленості надати Україні всі необхідні засоби для стратегічного протистояння Росії, а також для забезпечення Києву максимально вигідної позиції в переговорах з Кремлем.
"Водночас ми хочемо переконатися, що готові надати Україні і гарантії майбутнього. Зокрема те, що вони отримають озброєння НАТО, розвідувальні дані тощо", – зазначив Джонсон.
Як повідомляв Главред, прем'єр-міністри Великої Британії та Канади Борис Джонсон і Джастін Трюдо на полях саміту Великої сімки (G7) записали відеозвернення до президента України Володимира Зеленського. Лідери пообіцяли подальшу підтримку Києву у війні проти Росії та заговорили українською мовою.
Інші новини:
- Піде за сценарієм Чечні: Путін хоче зробити "новий Грозний" у містах України – Джонсон
- Україну можуть змусити до "поганого" миру з Росією - Джонсон
- Джонсон хоче запросити Зеленського до Лондона і влаштувати зустріч з Єлизаветою II: ЗМІ назвали терміни