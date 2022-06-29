Джонсон пояснив, чому не слід бойкотувати саміт G20 через Путіна

Будь-який бойкот з боку західних країн у разі приїзду Путіна просто залишить слово Росії і Китаю, сказав прем'єр.
Прем'єр Британії Борис Джонсон запевнив, що буде" абсолютно вражений", якщо президент РФ Володимир Путін візьме участь у саміті G20 в Індонезії, назвавши його "ізгоєм".
При цьому він попросив партнерів по "Великій двадцятці" не бойкотувати саміт, якщо Путін туди все ж таки приїде.
"Я думаю, що він навряд чи поїде з різних причин", - сказав Джонсон журналістам у вівторок під час польоту на саміт НАТО в Мадриді, повідомляє Bloomberg.
Він також попередив, що будь-який бойкот з боку західних країн у разі приїзду Путіна просто залишить слово Росії і Китаю.
"Якщо ви залишаєте щось на зразок G - 20, ви ризикуєте просто передати можливість пропаганди іншим", - сказав він.
Раніше стало відомо, що президент України Володимир Зеленський може зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним в Індонезії на саміті G20.
Зустріч пройде на острові Балі 15-16 листопада. Запрошення брати участь у цьому саміті раніше прийняв і президент України Володимир Зеленський. Тепер згодою відповів Путін, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков.
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