"Картина була зрозумілою": чому Козловський пішов з армії

Де служив Віталій Козловський

Що артист каже про причини свого звільнення

Український співак Віталій Козловський влітку 2023 року отримав повістку і відправився на службу. Спершу артиста відправили до Національної гвардії, бригади "Рубіж". Потім Козловський потрапив до Національного президентського оркестру. Навесні 2024 року його перевели до 22-ї окремої механізованої бригади, а через кілька місяців звільнили в запас. При цьому Віталій продовжує займатися зборами та підтримкою українських військових та їхніх сімей.

Стрімка військова кар'єра Віталія Козловського викликає багато питань. Зокрема журналістка Люкс ФМ під час недавнього інтерв'ю поцікавилася у зірки, що насправді стало причиною для її завершення.

відео дня

"Я обов'язково розкажу цю історію, коли завершиться війна: що було, де я був. Але я точно можу сказати, що був і в артилерії, і музикантом, і інші у мене були зобов'язання. Після війни я розкажу цю історію повністю для того, щоб картина була зрозумілою для всіх", - каже артист.

Про персону: Віталій Козловський Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009). Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".

У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

