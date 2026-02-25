Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

У мріях про дитину: жінка Козловського показала фото з пологового

Анна Підгорна
25 лютого 2026, 16:57
Юлія Козловська опублікувала кадр з новонародженим немовлям.
Віталій Козловський та Юлія Бакуменко з сином
Віталій Козловський діти - Юлія Бакуменко показала немовля / колаж: Главред, фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Стисло:

  • У Віталія Козловського є син
  • Співак також мріє про доньку
  • Сьогодні дружина артиста опублікувала знімок з пологового будинку

Український співак Віталій Козловський днями повідомив, що планує вдруге стати батьком. Він мріє про донечку від своєї дружини і менеджера Юлії Бакуменко.

Сьогодні вона у своєму блозі в Instagram опублікувала фото з пологового будинку. На знімку можна розглянути новонародженого малюка.

відео дня

Ним виявився первісток сім'ї Козловських - син Оскар. Сьогодні хлопчик святкує другий День народження, на честь чого його мама і опублікувала чи не перше його фото. "В цей день рівно два роки тому", - підписала кадр Юлія Козловська.

Оскар Козловський
Віталій Козловський діти - Юлія Бакуменко показала немовля / фото: instagram.com/yuliabakumenko

Віталій Козловський також привітав сина з Днем народження та подякував дружині за її внесок у виховання дитини. "Синочок, мій маленький хлопчик. Ми такі щасливі, що ти зʼявився в нас. Ти навчаєш мене життю: приймати правильні рішення, робити будь що з любов’ю. Ти моя мотивація і мій щоденний "пендель". Я знаю, що ти особливий, пишаюсь тобою і буду робити усе, щоб ти пишався мною! Дорога моя, кохана Юлія, дякую тобі, що наділяєш нашого сина силою безмежної любові! Дякую нашим бабусям за турботу та щоденну підтримку! Цінуємо! Оскар, з Днем народження" - написав зірковий батько.

Оскар Козловський
Оскар Козловський зі святковим тортом / фото: instagram.com/vkozlovsky_music

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що син Анни Кошмал потрапив до лікарні. Українська акторка опублікувала фото семирічного хлопчика, який отримав травму.

Також акторка Настя Коротка зізналася, як пояснювала розлучення дітям. Вона і шоумен Андрій Бєдняков, з яким у неї донька і син, розлучилися восени 2024 року після 10 років офіційного шлюбу.

Читайте також:

Про персону: Віталій Козловський

Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).

Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Віталій Козловський новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

18:22Фронт
Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

18:03Світ
"Вони небезпечно граються": Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

"Вони небезпечно граються": Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

17:10Війна
Реклама

Популярне

Більше
За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Рецепт божественного салату з буряка за пару хвилин

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Графіки змінено: коли не буде світла у Дніпрі та області 25 лютого

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

Вважалися непристойними в СРСР: які звичні товари соромилися купувати громадяни

День української жінки 2026: красиві привітання і картинки

День української жінки 2026: красиві привітання і картинки

Останні новини

18:22

РФ знищила дамбу на найгарячішому напрямку: підтоплено дорогу, логістика ускладнена

18:11

Так робили ще наші бабусі: як позбутися молі в крупах

18:03

Орбан звинуватив Україну у підготовці диверсій: Угорщина розгортає війська

17:58

Про що думають коти: ветеринарка розкрила "план дня" кожного мурчика

17:52

Гучний камбек: Степаненко повертається в УПЛ, але не в "Шахтар"

За прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатомЗа прикладом автофіксації. Як посилять мобілізацію у березні - інтервʼю з адвокатом
17:37

Де в Україні поховані Нестор Літописець і Ілля Муромець – історик здивувавВідео

17:35

Як виглядати стильно навесні 2026 без зайвих витрат - поради стилістки

17:21

Як зрозуміти, що вами маніпулюють: 11 неочевидних ознак, які більшість ігнорує

17:10

"Вони небезпечно граються": Зеленський відреагував на ядерну риторику Кремля

Реклама
17:07

Не просто яєчня: рецепт сніданку з чотирьох інгредієнтів за 7 хвилин

16:57

У мріях про дитину: жінка Козловського показала фото з пологового

16:55

Стрибок цін на продукти у березні: що найбільше вдарить по гаманцях українців

16:51

Росія визначила дату для масованого удару по Україні - що стане ціллю

16:23

"Може зрости": українців попередили про стрибки курсу валют у березні

16:18

Росіяни приписують собі нове "захоплення": у ЗСУ розставили всі крапки над "і"

16:18

Як часто потрібно міняти щітку для унітазу: думки розділилися

16:01

Мобілізація по-новому: в Раді готують жорсткі зміни, кого зачепить в першу чергу

16:01

Долар раптово полетів вниз: свіжий курс валют на 26 січня

15:40

Зірка фільму "Джанґо вільний" вчинив самогубство

15:31

У Польщі виявили секретні підземні тунелі на кордоні з Білоруссю: що замислив Кремль

Реклама
15:26

Три знаки зодіаку переживуть доленосний перелом: життя почне змінюватися

15:25

Чи можна вже обрізати дерева: садівниця вказала на важливий нюанс

15:04

"Я люблю Україну" повертається: ТЕТ оголошує дату прем’єри нового сезону та розкриває зіркових учасників

14:51

Що означає слово "розмай" з пісні Яремчука "Гай, зелений гай": неочікувана відповідь

14:42

В Україні можуть підвищити одразу три тарифи для населення: експерт сказав коли

14:31

Крістіан Бейл і Леонардо ДіКапріо зіграють у сиквелі культового трилера

14:30

Гороскоп Таро на завтра, 26 лютого: Близнюкам - щастя, Дівам - роздоріжжя

14:24

Довгий термін з конфіскацією: пропагандистку Чичеріну засудили

14:11

Потужний удар по Криму: ССО вщент знищили головні системи ППО росіян, подробиці

14:05

Покинутого на морозі собаку забрали з притулку: його реакція вразила

13:58

Еволюція тактичного захисту: Чому українське спорядження стає стандартом якості новини компанії

13:58

Ні образу, ні смаку: стиліст розповіла, як не зганьбитися при виборі речей

13:54

У РФ готуються до приїзду Алли Пугачової

13:44

Без зайвих витрат: дівчина перетворила звичайний гараж на стильний будинокВідео

13:24

Терпіла зраду і народила 4-х дітей: якою була дружина Михайла Коцюбинського

13:18

Чому не можна купувати нарізаний хліб: експерти назвали несподівану причину

12:56

Козловський розповів всю правду про конфлікт з Кондратюком - деталі

12:32

На 2026 рік мета – профінансувати потреби оборони і нацбезпеки без емісії - голова НБУ Пишний

12:31

Українців закликали класти фольгу в морозилку: у чому причина

12:25

Реформа мобілізації, вищі пенсії та ціни: зміни з 1 березня для українців

Реклама
12:11

"Він не повернувся": у української співачки зник безвісти дядько-військовий

12:02

Умєров проведе переговори з делегацією США: Зеленський назвав ключові питання

12:02

Допоможе ганчірка та спеції: як прогнати шкідників із саду

11:59

Жінка показала скриньку зі старими прикрасами: всередині чекав сюрпризВідео

11:56

Дочка популярного американського актора вбила себеВідео

11:51

Як камери на дорогах допоможуть ТЦК: адвокат описала механізм перевірок військового обліку

11:41

Місячний календар на березень 2026 року: сприятливі та несприятливі дні

11:35

"Раз і назавжди": Україну хочуть усунути від Євробачення-2026

11:24

На Житомирщині різко зміниться погода: синоптикиня попередила про I рівень небезпеки

11:02

Рівненщину пригріє, але мороз ще не відступить: синоптики здивували прогнозом

Новини Києва
Коли ситуація із світлом в Києві покращитьсяВідключення опалення в КиєвіПогода в Києві
Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Регіони
Новини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЗапоріжжяНовини ЛьвоваНовини ДніпраНовини ТернополяНовини ЖитомираНовини Одеси
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні ЛоракКейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти