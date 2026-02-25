У мріях про дитину: жінка Козловського показала фото з пологового

Стисло:
- У Віталія Козловського є син
- Співак також мріє про доньку
- Сьогодні дружина артиста опублікувала знімок з пологового будинку
Український співак Віталій Козловський днями повідомив, що планує вдруге стати батьком. Він мріє про донечку від своєї дружини і менеджера Юлії Бакуменко.
Сьогодні вона у своєму блозі в Instagram опублікувала фото з пологового будинку. На знімку можна розглянути новонародженого малюка.
Ним виявився первісток сім'ї Козловських - син Оскар. Сьогодні хлопчик святкує другий День народження, на честь чого його мама і опублікувала чи не перше його фото. "В цей день рівно два роки тому", - підписала кадр Юлія Козловська.
Віталій Козловський також привітав сина з Днем народження та подякував дружині за її внесок у виховання дитини. "Синочок, мій маленький хлопчик. Ми такі щасливі, що ти зʼявився в нас. Ти навчаєш мене життю: приймати правильні рішення, робити будь що з любов’ю. Ти моя мотивація і мій щоденний "пендель". Я знаю, що ти особливий, пишаюсь тобою і буду робити усе, щоб ти пишався мною! Дорога моя, кохана Юлія, дякую тобі, що наділяєш нашого сина силою безмежної любові! Дякую нашим бабусям за турботу та щоденну підтримку! Цінуємо! Оскар, з Днем народження" - написав зірковий батько.
Про персону: Віталій Козловський
Віталій Віталійович Козловський - український співак, Заслужений артист України (2009).
Співак має більше 50 нагород і премій, включаючи "Пісня року" (2005-2010), "Золота шарманка" (2007-2010), "Шлягер року" (2007-2010), отримав кілька нагород "Секс-символ", "Людина року", "Золотий грамофон", "Кришталевий мікрофон".
У червні 2023 року був мобілізований до складу Збройних сил України.
