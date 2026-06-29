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"Дві операції на серці": здоров'я Алли Пугачової критично погіршилось

Христина Трохимчук
29 червня 2026, 15:01
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Стала відома інформація про стан здоров’я популярної співачки.
Алла Пугачова зараз
Алла Пугачова - операції / колаж: Главред, фото: instagram.com, Алла Пугачова, Максим Галкін

Ви дізнаєтеся:

  • На що хворіє Алла Пугачова
  • Чому їй знадобилися операції

Популярна російська співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення РФ і виїхала за кордон, зіткнулася з серйозними проблемами зі здоров'ям. Як повідомляють російські ЗМІ, хвороба заважає артистці повернутися на сцену.

За інформацією джерел, півроку тому Пугачова опинилася в одній із європейських клінік через те, що її організм перестав витримувати активні навантаження. Зірка страждала від болю в грудях і задишки, через що довелося відкинути будь-які думки про повернення на сцену.

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Як зараз виглядає Алла Пугачова
Як зараз виглядає Алла Пугачова / фото: instagram.com, candy_apple_guzi

Через проблеми зі здоров’ям співачка перенесла дві операції на серці й вирішила відмовитися від виступів, за які їй пропонували шалені гроші. Аллі Пугачовій, найімовірніше, доведеться завершити кар’єру й присвятити всі сили відновленню свого організму.

Алла Пугачова з паличкою
Алла Пугачова з паличкою / фото: instagram.com, Максим Галкін

Інформація про серйозні проблеми з серцем у Пугачової неодноразово з’являлася в ЗМІ. Протягом життя вона не раз переносила кардіологічні операції зі стентування судин. Зокрема, у 2006, 2008 та 2010 роках медичні фахівці успішно проводили встановлення стентів для відновлення нормального коронарного кровотоку.

Алла Пугачова
Алла Пугачова / інфографіка: Главред

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Про персону: Алла Пугачова

Алла Пугачова - радянська та російська естрадна співачка, авторка пісень, режисерка-постановниця, музична продюсерка, кіноактриса; народна артистка СРСР (1991). Після кривавого вторгнення РФ в Україну покинула рідну країну разом зі своєю родиною. 18 вересня 2022 року у своєму Instagram Пугачова звернулася до Міністерства юстиції РФ із проханням включити її до списку "іноагентів". Її чоловік Максим Галкін уже внесений до цього списку російською владою через антивоєнну позицію.

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