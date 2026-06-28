Володимир Дантес після розриву з Кацуріною показав свою нову обраницю - фото

Останніми роками виконавець вважав за краще не афішувати свої стосунки й рідко розповідав про особисте.

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Володимир Дантес показав свою нову обраницю / колаж: Главред, фото: instagram.com, Володимир Дантес

Коротко:

Володимир Дантес перебуває у нових стосунках

Обличчя своєї нової дівчини музикант навмисно не показав

Український співак Володимир Дантес вперше підтвердив, що перебуває у нових стосунках. Артист поділився романтичними кадрами з черговою коханою, тим самим поклавши край чуткам про своє особисте життя.

Останніми роками виконавець волів не афішувати стосунки й рідко розповідав про особисте. Однак у Instagram Stories він опублікував ніжне відео, на якому цілується з новою обраницею.

відео дня

Обличчя дівчини музикант навмисно не показав. Зйомка велася зверху, тому розгледіти її зовнішність неможливо. Проте видно, що супутниця Дантеса — брюнетка. Сам артист ніяк не підписав публікацію, залишивши кадри без коментарів.

Раніше Володимир Дантес перебував у стосунках із бізнесвумен Дашею Кацуріною. Їхній роман розпочався у 2022 році, проте у 2025-му в ЗМІ та соцмережах дедалі частіше з’являлися повідомлення про їхнє розставання. Пара тривалий час не коментувала ці чутки, проте шанувальники звернули увагу, що закохані перестали публікувати спільні фотографії, а потім стало відомо, що вони живуть окремо.

Володимир Дантес показав нову обраницю / Фото: instagram.com/volodymyrdantes

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Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що популярна українська блогерка Даша Квіткова показала в Instagram перші кадри зі свого весілля з Володимиром Бражком. Пара відсвяткувала весілля менш ніж через рік після заручин, які відбулися у вересні 2025 року.

Також виступ Макса Барських у Києві викликав гучні суперечки в інтернеті. Приводом для обговорення став інцидент із прихильницею, яка в розпал концерту залізла на подіум і влаштувала бійку з охоронцями.

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Про особу: Володимир Дантес Володимир Дантес (справжнє ім'я — Володимир Гудков) — український співак, теле- та радіоведучий. Екс-учасник гурту "ДіО.фільми". Переможець шоу талантів "Фабрика зірок-2". Був одружений (2015–2022) зі співачкою DOROFEEVA. Автор проєктів "Мамо, я ганяю тачки", "Будинок культури", "Мамо, я роблю бізнес" тощо. Знімався у багатьох телешоу — "Ліга сміху", "Маскарад", "Маленькі гіганти", "Я люблю Україну", "Їжа, я люблю тебе" тощо. Учасник гурту Badstreet boys. Сольно виступає під псевдонімом Dantes.

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