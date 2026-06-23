Відійшов убік: у РФ розповіли, як Галкін сильно ревнував Пугачову

Коротко:
- До кого заздрив Галкін
- Що Звєрєв розповів про шлюб з Кіркоровим
У терористичній Росії ніяк не хочуть залишити в спокої зіркову та міцну пару артистів — Максима Галкіна та його дружину Аллу Пугачову, які, на відміну від інших зірок, не підтримали військове вторгнення Путіна в Україну.
Як пишуть російські пропагандисти, російський стиліст Сергій Звєрєв тепер заявляє, що Максим Галкін свого часу сильно ревнував Аллу Пугачову до нього особисто.
"Алла розійшлася з Філіпом, з’явився Макс. Йому не подобалося наше тісне спілкування з Аллою. Ми з нею мали піти на один захід, він просто істерив. Я тоді все зрозумів і відійшов убік", — зітхає стиліст.
Крім того, він заявив, що шлюб Пугачової та Кіркорова не був фіктивним, як у одному з інтерв’ю сказала Пугачова.
"Я приїжджав до їхньої старої квартири у Філіпповському провулку. Це була сім’я. Я взагалі не помітив нічого такого. Не скажу, що це була середньостатистична сім'я. Але це була зіркова сім'я. Філіп завжди був поруч з Аллою, якщо не був на гастролях. Мені навіть на думку не спало, що це все фікція", — міркує Звєрєв.
Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.
Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, привітала свого чоловіка, популярного гумориста Максима Галкіна, з його ювілеєм.
Раніше також у терористичній Росії повідомили про смерть народного артиста РСФСР, актора театру та кіно, поета й музиканта, затятого путініста Михайла Ножкіна. Він помер на 90-му році життя.
Вас також може зацікавити:
- Гендер-вечірка в Сен-Тропе: Галкін і Варнава влаштували свято для "Міс Україна"
- "Гарний, чорт забирай": Галкін позував у свої 50 і змусив зірок онімтіти
- Шостий десяток: "красень" Галкін і його торс знову вразили прихильниць
Про особу: Максим Галкін
Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.
У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред