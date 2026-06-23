Відійшов убік: у РФ розповіли, як Галкін сильно ревнував Пугачову

Російський стиліст Звєрєв розповів про те, як нібито Галкін викликав у Пугачової ревнощі до нього.

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Алла Пугачова та Максим Галкін вже багато років разом / колаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкін

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До кого заздрив Галкін

Що Звєрєв розповів про шлюб з Кіркоровим

У терористичній Росії ніяк не хочуть залишити в спокої зіркову та міцну пару артистів — Максима Галкіна та його дружину Аллу Пугачову, які, на відміну від інших зірок, не підтримали військове вторгнення Путіна в Україну.

Як пишуть російські пропагандисти, російський стиліст Сергій Звєрєв тепер заявляє, що Максим Галкін свого часу сильно ревнував Аллу Пугачову до нього особисто.

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Ось до цієї людини нібито ревнував Галкін / фото: instagram.com, Сергій Звєрєв

"Алла розійшлася з Філіпом, з’явився Макс. Йому не подобалося наше тісне спілкування з Аллою. Ми з нею мали піти на один захід, він просто істерив. Я тоді все зрозумів і відійшов убік", — зітхає стиліст.

Пугачова раніше назвала шлюб із Кіркоровим фікцією / Скріншот

Крім того, він заявив, що шлюб Пугачової та Кіркорова не був фіктивним, як у одному з інтерв’ю сказала Пугачова.

"Я приїжджав до їхньої старої квартири у Філіпповському провулку. Це була сім’я. Я взагалі не помітив нічого такого. Не скажу, що це була середньостатистична сім'я. Але це була зіркова сім'я. Філіп завжди був поруч з Аллою, якщо не був на гастролях. Мені навіть на думку не спало, що це все фікція", — міркує Звєрєв.

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Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше відома співачка Алла Пугачова, яка підтримала Україну після початку повномасштабного вторгнення, привітала свого чоловіка, популярного гумориста Максима Галкіна, з його ювілеєм.

Раніше також у терористичній Росії повідомили про смерть народного артиста РСФСР, актора театру та кіно, поета й музиканта, затятого путініста Михайла Ножкіна. Він помер на 90-му році життя.

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Про особу: Максим Галкін Максим Олександрович Галкін — російський та ізраїльський естрадний артист, пародист, гуморист, шоумен, стендап-комік, актор, телеведучий.

У лютому 2022 року виступив проти вторгнення Росії в Україну. У березні 2022 року разом із дружиною та дітьми виїхав із РФ до Ізраїлю. 16 вересня 2022 року Мін’юст терористичної Росії включив Галкіна до списку фізичних осіб — "іноземних агентів".

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