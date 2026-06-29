"Не було весілля": Монатік здивував зізнанням про особисте життя

Співак розповів, як відбулося весілля з його дружиною.

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Діма Монатік про весілля / колаж: Главред, фото: instagram.com, Монатік

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Чому у Діми Монатіка не було весілля

Коли Монатік із дружиною планують відсвяткувати весілля

Відомий український співак Дмитро Монатік зробив несподіване зізнання про те, як починалося його сімейне життя з дружиною Іриною. В інтерв'ю "Перець ФМ" з'ясувалося, що у молодят тоді не було традиційного пишного гуляння.

За словами Монатика, подружжя дійшло згоди, що весілля стане святом лише для них. Пара розписалася 1 липня 2015 року й відзначила цю подію в ресторані наодинці один з одним.

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Діма Монатік - дружина / фото: instagram.com, Ірина Монатік

"У мене, до речі, ніколи не було весілля. Ми з дружиною розписалися і просто відсвяткували удвох. Це свято було для нас дуже особистим, і ми хотіли, щоб так і було", - заявив артист.

Незважаючи на те, що пара вже давно перебуває в офіційному шлюбі та виховує трьох синів, Дмитро не заперечує можливості колись влаштувати весільну вечірку. Співак розповів, що вже обговорював з дружиною таку ідею.

Діма Монатік - діти / фото: instagram.com, Монатік

"Ми досі говоримо про те, що все-таки влаштуємо весілля. На якусь річницю ми це зробимо. Хочеться, щоб діти підросли, щоб усі все пам’ятали, розуміли і класно провели час. А може, вже й зі своїми дівчатами прийшли", - пожартував Монатік.

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Про особу: MONATIK Дмитро Монатік, сценічний псевдонім MONATIK - український співак, танцюрист, автор пісень, саундпродюсер, композитор, учасник шоу "X-Фактор", "Танцюють усі!" та "Зоряний ринг", суддя танцювального шоу "Танці з зірками" та тренер вокальних шоу "Голос. Діти" і "Голос країни" на телеканалі 1+1. Заслужений артист України, повідомляє Вікіпедія.

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