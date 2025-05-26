Ексдружина танцюриста-воїна Дікусара заговорила про комунікацію з ним: "Підтримую"

Коротко:
- Шоптенко і Дікусар не разом уже 9 років, але все ще спілкуються час від часу
- Хореограф зізналася, як ставиться до колишнього чоловіка зараз
Романтичні стосунки хореографів і танцюристів Олени Шоптенко та Дмитра Дікусара розпочалися 2012 року. У 2013 пара уклала шлюб, який тривав три роки.
Дев'ять років Шоптенко та Дікусар ідуть кожен своєю дорогою, проте час від часу все ж підтримують стосунки. Спілкування не припинилося і під час повномасштабної війни, коли Дмитро вступив до ЗСУ і став на захист нашої країни.
У нещодавній розмові з Люкс Фм колишня дружина воїна зізналася, що через низку причин вони не спілкуються дуже часто, проте дружній зв'язок не переривається. До того ж Дікусар завжди може розраховувати на її підтримку та повагу.
"Ми досить рідко, але спілкуємося. Ми обов'язково вітаємо одне одного з днем народження. Звісно, що з певних причин я не можу цікавитися активно його життям, але я його дуже підтримую і дуже поважаю", - каже Олена Шоптенко.
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Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:
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Також українська співачка, ведуча і учасниця Жіночого Кварталу Віра Кекелія заговорила про труднощі, з якими стикається на сцені, а також зізналася, що їй допомагає з цим справлятися.
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Хто така Олена Шоптенко?
Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореограф, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроєктів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".
Хто такий Дмитро Дікусар?
Дмитро Дікусар - український танцюрист і хореограф. Найбільшу популярність здобув завдяки проєкту "Танці з зірками" - танцював у другому, шостому, сьомому та восьмому сезонах з Іриною Білик, Вікторією Булітко, Славою Камінською та Ольгою Харлан відповідно. 28 лютого 2022 року Дікусар повідомив, що поповнив лави ЗСУ. З тих пір він захищає Україну на фронті.
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