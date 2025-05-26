Ексдружина танцюриста-воїна Дікусара заговорила про комунікацію з ним: "Підтримую"

Олена Шоптенко розповіла, як часто і про що спілкується з Дмитром.

https://glavred.net/starnews/byvshaya-zhena-tancora-voina-dikusara-zagovorila-o-kommunikacii-s-nim-podderzhivayu-10667981.html Посилання скопійоване

Олена Шоптенко висловилася про спілкування з ексчоловіком Дмитром Дікусаром / колаж: Главред, фото: facebook.com/dikusar, instagram.com/alena_shoptenko

Коротко:

Шоптенко і Дікусар не разом уже 9 років, але все ще спілкуються час від часу

Хореограф зізналася, як ставиться до колишнього чоловіка зараз

Романтичні стосунки хореографів і танцюристів Олени Шоптенко та Дмитра Дікусара розпочалися 2012 року. У 2013 пара уклала шлюб, який тривав три роки.

Дев'ять років Шоптенко та Дікусар ідуть кожен своєю дорогою, проте час від часу все ж підтримують стосунки. Спілкування не припинилося і під час повномасштабної війни, коли Дмитро вступив до ЗСУ і став на захист нашої країни.

відео дня

У нещодавній розмові з Люкс Фм колишня дружина воїна зізналася, що через низку причин вони не спілкуються дуже часто, проте дружній зв'язок не переривається. До того ж Дікусар завжди може розраховувати на її підтримку та повагу.

Олена Шоптенко висловилася про спілкування з ексчоловіком Дмитром Дікусаром / Скриншот YouTube

"Ми досить рідко, але спілкуємося. Ми обов'язково вітаємо одне одного з днем народження. Звісно, що з певних причин я не можу цікавитися активно його життям, але я його дуже підтримую і дуже поважаю", - каже Олена Шоптенко.

Дмитро Дікусар та Олена Шоптенко були разом з 2012 по 2016 роки / facebook.com/dikusar

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що українського ведучого і журналіста Олексія Суханова визнали в РФ іноземним агентом. У соціальних мережах він поділився своєю реакцією на нове "звання".

Також українська співачка, ведуча і учасниця Жіночого Кварталу Віра Кекелія заговорила про труднощі, з якими стикається на сцені, а також зізналася, що їй допомагає з цим справлятися.

Читайте також:

Хто така Олена Шоптенко? Олена Шоптенко - українська танцівниця, хореограф, дворазова чемпіонка світу з бальних танців. Майстер спорту міжнародного класу. Учасниця численних українських телепроєктів - "Танці з зірками", "Танцюю для тебе", "Майданс", "Зважені та щасливі".

Хто такий Дмитро Дікусар? Дмитро Дікусар - український танцюрист і хореограф. Найбільшу популярність здобув завдяки проєкту "Танці з зірками" - танцював у другому, шостому, сьомому та восьмому сезонах з Іриною Білик, Вікторією Булітко, Славою Камінською та Ольгою Харлан відповідно. 28 лютого 2022 року Дікусар повідомив, що поповнив лави ЗСУ. З тих пір він захищає Україну на фронті.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред