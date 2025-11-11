Рус
Репер P. Diddy отримав престижну посаду у в'язниці: чим він займається за ґратами

Віталій Кірсанов
11 листопада 2025, 12:41
59
За кілька днів після прибуття до в'язниці P. Diddy зателефонував трьом особам, тим самим порушивши тюремні правила.
P. Diddy став помічником тюремного священика
P. Diddy став помічником тюремного священика / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • P. Diddy став помічником тюремного священика
  • Репер може проводити час в окремому приміщенні з кондиціонером

Американський репер P. Diddy (справжнє ім'я - Шон Комбс), засуджений до 50 місяців ув'язнення, працює помічником тюремного священика. Про це повідомляє телеканал CBS News.

Стверджується, що помічник повинен стежити за церковною бібліотекою і прибирати в кабінеті священика. Посада вважається престижною, оскільки ув'язнений отримує їжу після релігійних церемоній.

відео дня

Репер також може проводити час в окремому приміщенні, оснащеному кондиціонером

За словами публіциста Комбса, музикант описує атмосферу на робочому місці як "теплу і шанобливу".

Крім того, згідно з відомостями телеканалу, за кілька днів після прибуття до в'язниці P. Diddy зателефонував трьом особам, тим самим порушивши тюремні правила.

Музикант нібито розмовляв із невідомою жінкою та іншою людиною, просив передати йому гроші під час зустрічі, що також заборонено регламентом. Сам артист пізніше заявив, що розмовляв з адвокатом з приводу підготовки заяви для преси.

Новини шоу-бізнесу

Раніше Главред писав про те, що стало відомо про те, що проти американського актора і репера Шона "Дідді" Комбса (P. Diddy) висунуто нові серйозні звинувачення.

Стали відомі моторошні нові подробиці про сексуальні сеанси, які влаштовував репер Шон Комбс. Зокрема, свідчення давав працівник з ескорту Деніел Філіп.

Крім того, P. Diddy нібито використовував ваги, щоб переконатися, що жінки, запрошені на його скандальні вечірки "Freak Off", не важать більше 63 кілограмів.

Скандал із P.Diddy - що сталося

54-річний Шон Комбс був заарештований у Нью-Йорку за звинуваченнями в секс-трафіку, транспортуванні людей для заняття проституцією та участі в рекеті. Ці звинувачення охоплюють останні 16 років його діяльності і пов'язані з організацією так званих freak off вечірок - елітних сексуальних заходів, які, як стверджує влада, були організовані для експлуатації жінок.

Комбс також відомий як Puff Daddy, P.Diddy і Diddy. Він продюсував репера Notorious B. I. G., а його дебютний альбом No Way Out продався накладом понад 7 мільйонів копій. P.Diddy також прославився як тричі лауреат премії "Греммі" і співпрацював з такими зірками, як Мерайя Кері, Мері Джей Блайдж і Ашер. Крім музики, він створював проєкти у сфері моди, телебачення та алкогольного бізнесу. Однак на тлі цих досягнень його ім'я тепер пов'язують зі звинуваченнями в злочинах, які можуть призвести до серйозних наслідків.

