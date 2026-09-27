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"Дочекалися": Соломія Вітвіцька вперше показала сина

Христина Трохимчук
27 вересня 2026, 13:04
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Популярна українська телеведуча опублікувала перші фотографії свого сина з пологового будинку.
Соломія Вітвіцька народила сина
Соломія Вітвіцька народила сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Ви дізнаєтеся:

  • Які перші фото сина показала Соломія Вітвіцька
  • У чому зірка зізналася в соцмережах

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. 26 вересня 2026 року 46-річна зірка народила сина і одразу поділилася радісною новиною з шанувальниками в Instagram.

Зірка опублікувала перше фото з малюком, зворушливо звернувшись до свого первістка.

відео дня

"Ми тебе дуже чекали, синочку", - зворушливо підписала знімок Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька показала фотографії свого сина
Соломія Вітвіцька показала знімки сина / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Пізніше телеведуча показала ще кілька естетичних фотографій малюка, зроблених її близькою подругою Євгенією Барилко. На одному з кадрів зафіксовані крихітні ніжки немовляти в руках дорослого.

"Дочекалися", - поділилася Соломія.

Син Соломії Вітвіцької
Син Соломії Вітвицької / фото: instagram.com, Соломія Вітвицька

На іншому фото новонароджений позує в милому світлому сліпі в горошок. Євгенія з гумором і ніжністю зізналася, що з перших годин життя малюка не могла відвести від нього об'єктив камери.

"Я вже зробила мільйон фото", - поділилася подруга зірки.

Соломія Вітвіцька
Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

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Про персону: Соломія Вітвіцька

Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

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