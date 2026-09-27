"Дочекалися": Соломія Вітвіцька вперше показала сина

Ви дізнаєтеся:
- Які перші фото сина показала Соломія Вітвіцька
- У чому зірка зізналася в соцмережах
Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. 26 вересня 2026 року 46-річна зірка народила сина і одразу поділилася радісною новиною з шанувальниками в Instagram.
Зірка опублікувала перше фото з малюком, зворушливо звернувшись до свого первістка.
"Ми тебе дуже чекали, синочку", - зворушливо підписала знімок Вітвіцька.
Пізніше телеведуча показала ще кілька естетичних фотографій малюка, зроблених її близькою подругою Євгенією Барилко. На одному з кадрів зафіксовані крихітні ніжки немовляти в руках дорослого.
"Дочекалися", - поділилася Соломія.
На іншому фото новонароджений позує в милому світлому сліпі в горошок. Євгенія з гумором і ніжністю зізналася, що з перших годин життя малюка не могла відвести від нього об'єктив камери.
"Я вже зробила мільйон фото", - поділилася подруга зірки.
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Про персону: Соломія Вітвіцька
Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.
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