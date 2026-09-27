"Дочекалися": Соломія Вітвіцька вперше показала сина

Популярна українська телеведуча опублікувала перші фотографії свого сина з пологового будинку.

https://glavred.net/stars/dozhdalis-solomiya-vitvickaya-vpervye-pokazala-syna-10799663.html Посилання скопійоване

Соломія Вітвіцька народила сина / колаж: Главред, фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Ви дізнаєтеся:

Які перші фото сина показала Соломія Вітвіцька

У чому зірка зізналася в соцмережах

Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька вперше стала мамою. 26 вересня 2026 року 46-річна зірка народила сина і одразу поділилася радісною новиною з шанувальниками в Instagram.

Зірка опублікувала перше фото з малюком, зворушливо звернувшись до свого первістка.

відео дня

"Ми тебе дуже чекали, синочку", - зворушливо підписала знімок Вітвіцька.

Соломія Вітвіцька показала знімки сина / фото: instagram.com, Соломія Вітвіцька

Пізніше телеведуча показала ще кілька естетичних фотографій малюка, зроблених її близькою подругою Євгенією Барилко. На одному з кадрів зафіксовані крихітні ніжки немовляти в руках дорослого.

"Дочекалися", - поділилася Соломія.

Син Соломії Вітвицької / фото: instagram.com, Соломія Вітвицька

На іншому фото новонароджений позує в милому світлому сліпі в горошок. Євгенія з гумором і ніжністю зізналася, що з перших годин життя малюка не могла відвести від нього об'єктив камери.

"Я вже зробила мільйон фото", - поділилася подруга зірки.

Соломія Вітвіцька / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Назар Задніпровський прокоментував позицію екс-колеги по серіалу "Будиночок на щастя" Галини Безрук. Актор відверто розповів в інтерв’ю, чи підтримує він зараз зв’язок з артисткою, яка залишилася в РФ.

Також Наталія Могилевська розповіла, як зароджувався успіх учасників "Фабрики зірок - 2". Продюсерка зізналася, що серед тисяч претендентів побачила потенціал Миколи Бортника й особисто придумала йому яскравий сценічний псевдонім - Макс Барських.

Читайте також:

Про персону: Соломія Вітвіцька Українська телеведуча, журналістка, ведуча проекту "ТСН" на телеканалі 1+1, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред