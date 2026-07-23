Зробити перерву: Ярославський зробив заяву про свій відхід із "Майстер Шеф"

Володимир Ярославський несподівано повідомив, що може покинути шоу.

https://glavred.net/starnews/sdelat-pereryv-yaroslavskiy-sdelal-zayavlenie-o-svoem-uhode-iz-master-shef-10783028.html Посилання скопійоване

Володимир Ярославський поділився планами на майбутнє / колаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Коротко:

Що сказав Ярославський

Як це стосується шоу "МайстерШеф"

Український шеф-кухар, ресторатор і суддя шоу "МайстерШеф" Володимир Ярославський поділився своїми планами на майбутнє.

Про це він розповів у шоу "Тур зірками". За його словами, він може зробити перерву у зйомках шоу, щоб зайнятися власними проєктами.

відео дня

"Я не виключаю, що колись можу зробити перерву. Хочеться більше часу приділяти творчості, ресторану, створенню нових страв і розвитку команди. Гастрономія постійно змінюється, і для мене важливо не зупинятися", - сказав Ярославський.

Володимир Ярославський годував принца Гаррі / Instagram

Також він додав, що не варто вірити чуткам про те, що весь проєкт тримається на головному судді Екторі Хіменесі Браво. "Усі ці розмови про те, що хтось тримається в "МастерШефі" лише завдяки Ектору - неправда. Ектор - великий професіонал із колосальним досвідом. Він дуже багато знає, постійно ділиться порадами, поважає колег, і в нього можна вчитися безкінечно", - зазначив він.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що російський співак Григорій Лепс, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вчинив черговий вчинок, який не вкладається в голові.

Раніше також співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, із завидною методичністю продовжує втрачати концерти на своїй новій батьківщині - у Росії.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Володимир Ярославський Володимир Ярославський - український шеф-кухар, керівник і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проекту "МайстерШеф Україна". Один із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією "Фокус-лістингу" 2011 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред