Зробити перерву: Ярославський зробив заяву про свій відхід із "Майстер Шеф"

Коротко:
- Що сказав Ярославський
- Як це стосується шоу "МайстерШеф"
Український шеф-кухар, ресторатор і суддя шоу "МайстерШеф" Володимир Ярославський поділився своїми планами на майбутнє.
Про це він розповів у шоу "Тур зірками". За його словами, він може зробити перерву у зйомках шоу, щоб зайнятися власними проєктами.
"Я не виключаю, що колись можу зробити перерву. Хочеться більше часу приділяти творчості, ресторану, створенню нових страв і розвитку команди. Гастрономія постійно змінюється, і для мене важливо не зупинятися", - сказав Ярославський.
Також він додав, що не варто вірити чуткам про те, що весь проєкт тримається на головному судді Екторі Хіменесі Браво. "Усі ці розмови про те, що хтось тримається в "МастерШефі" лише завдяки Ектору - неправда. Ектор - великий професіонал із колосальним досвідом. Він дуже багато знає, постійно ділиться порадами, поважає колег, і в нього можна вчитися безкінечно", - зазначив він.
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Про особу: Володимир Ярославський
Володимир Ярославський - український шеф-кухар, керівник і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проекту "МайстерШеф Україна". Один із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією "Фокус-лістингу" 2011 року.
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