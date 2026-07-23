Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Зробити перерву: Ярославський зробив заяву про свій відхід із "Майстер Шеф"

Олена Кюпелі
23 липня 2026, 21:07
google news Підпишіться
на нас в Google
Володимир Ярославський несподівано повідомив, що може покинути шоу.
Володимир Ярославський
Володимир Ярославський поділився планами на майбутнє / колаж: Главред, фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova

Коротко:

  • Що сказав Ярославський
  • Як це стосується шоу "МайстерШеф"

Український шеф-кухар, ресторатор і суддя шоу "МайстерШеф" Володимир Ярославський поділився своїми планами на майбутнє.

Про це він розповів у шоу "Тур зірками". За його словами, він може зробити перерву у зйомках шоу, щоб зайнятися власними проєктами.

відео дня

"Я не виключаю, що колись можу зробити перерву. Хочеться більше часу приділяти творчості, ресторану, створенню нових страв і розвитку команди. Гастрономія постійно змінюється, і для мене важливо не зупинятися", - сказав Ярославський.

Володимир Ярославський
Володимир Ярославський годував принца Гаррі / Instagram

Також він додав, що не варто вірити чуткам про те, що весь проєкт тримається на головному судді Екторі Хіменесі Браво. "Усі ці розмови про те, що хтось тримається в "МастерШефі" лише завдяки Ектору - неправда. Ектор - великий професіонал із колосальним досвідом. Він дуже багато знає, постійно ділиться порадами, поважає колег, і в нього можна вчитися безкінечно", - зазначив він.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Раніше "Главред" повідомляв, що російський співак Григорій Лепс, який підтримує терористичне вторгнення РФ в Україну, вчинив черговий вчинок, який не вкладається в голові.

Раніше також співачка Ані Лорак, яка зрадила Україну і стала громадянкою країни-агресора, із завидною методичністю продовжує втрачати концерти на своїй новій батьківщині - у Росії.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Володимир Ярославський

Володимир Ярославський - український шеф-кухар, керівник і співвласник ресторану "Lucky", бренд-шеф магазину "Good Wine", а також суддя проекту "МайстерШеф Україна". Один із 25 найкращих шеф-кухарів України за версією "Фокус-лістингу" 2011 року.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
новини шоу бізнесу Володимир Ярославський
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Зеленський розкрив нові деталі виробництва Україною ракет до Patriot

Зеленський розкрив нові деталі виробництва Україною ракет до Patriot

21:56Війна
Мобілізація без ТЦК: в Україні встановили новий порядок призову

Мобілізація без ТЦК: в Україні встановили новий порядок призову

20:00Україна
РФ зібрала тисячі дронів і ракет для удару по Україні: названо небезпечний період

РФ зібрала тисячі дронів і ракет для удару по Україні: названо небезпечний період

18:15Війна
Реклама

Популярне

Більше
Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ

Лавров на зустрічі з Рубіо висунув нову умову щодо України: що заявили у РФ

Земля буде як пух: що посіяти на городі після збирання врожаю з грядок

Земля буде як пух: що посіяти на городі після збирання врожаю з грядок

Як сказати "указка" українською: відповідь здивує багатьох

Як сказати "указка" українською: відповідь здивує багатьох

"Ще довго даватиметься взнаки": на Козерогів у серпні чекають доленосні зміни — гороскоп

"Ще довго даватиметься взнаки": на Козерогів у серпні чекають доленосні зміни — гороскоп

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці морських істот за 11 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці морських істот за 11 с

Останні новини

22:18

Чому під час вінчання над головами тримають корони - священник розкрив суть

22:18

Як поремонтувати щілину в ламінаті за 60 секунд: простий спосіб без демонтажу

22:07

Про плодових мушок на кухні можна забути: хитрий трюк спрацює за одну нічВідео

22:02

Павуки тікатимуть самі: три натуральні засоби, які захистять оселю

21:56

Зеленський розкрив нові деталі виробництва Україною ракет до Patriot

Найстрашніше для РФ сталося, як вона доживе до осені, неясно – ЗагороднійНайстрашніше для РФ сталося, як вона доживе до осені, неясно – Загородній
21:44

Діти починають обманювати раніше, ніж говорити: вчені розповіли батькам правду

21:34

Дивовижне перетворення переселенки зі Слов'янська: неймовірне "до" і "після"

21:26

Не лише до чарки: чому свербіж у носі може попереджати про небезпеку

21:15

Експерти закликали сипати корицю під двері та вікна - в чому причинаВідео

Реклама
21:07

Зробити перерву: Ярославський зробив заяву про свій відхід із "Майстер Шеф"

20:58

Серпень 2026 для Овна: коли чекати успіху в роботі та фінансового прориву

20:56

Зав'язь огірків жовтіє й опадає - основні причини та як їх усунутиВідео

20:53

Ціни на товари та продукти підскочать: розкрито, що подорожчає в першу чергу

20:29

Завчасно не завжди правильно: о котрій за етикетом треба приходити на зустріч

20:00

Найвитриваліші багаторічні рослини: пишно цвітуть і живуть десятиліттямиВідео

20:00

Мобілізація без ТЦК: в Україні встановили новий порядок призову

19:55

"Це найстрашніше для Росії": як Трамп та Україна заганяють Кремль в глухий кутВідео

19:30

Як видалити жовтий наліт зі столових приборів за 20 хвилин - лайфхак

19:14

Останній шанс літа: що потрібно встигнути зробити по даті народження

19:10

Помідори почервоніють удвічі швидше: простий спосіб прискорити дозріванняВідео

Реклама
19:10

Кремль перетнув червону лінію: Росію підозрюють у нападах на ЦРУ - НевзлінПогляд

19:06

Тест на уважність: потрібно знайти діамантову обручку за 15 секунд

18:57

Удар "ядеркою" по Україні: Загородній про найгірший сценарій для Кремля

18:45

Перець ростиме як на дріжджах: простий засіб із кухні для великого врожаю

18:42

Сантехнік більше не потрібен: найпростіший спосіб прочистити засмічення в раковиніВідео

18:34

Домашнє морозиво без цукру і вершків за 30 хвилин - простий рецепт

18:30

Лорак скасувала ще два концерти в РФ

18:21

Чоловік вийшов на свободу після 68 років ув’язнення і не впізнав сучасний світВідео

18:15

РФ зібрала тисячі дронів і ракет для удару по Україні: названо небезпечний період

18:10

Федоров зробив гучну заяву щодо нової посади та відповів Зеленському - що сказав

17:56

Російська ППО збила власний новітній винищувач Су-57: з'явились нові деталі

17:55

Зерновий коридор України опинився під новою загрозою: чи буде повна блокада

17:50

Красуня-дочка Тома Круза зіграє головну роль у культовій п’єсі Шекспіра

17:40

Як заморозити кабачки на зиму: 5 найкращий способів

17:29

Забудьте про "Бріджертонів": на Покорщині відкриють виставку про життя козацької еліти

17:28

"Уголос цього ніхто не каже": Загородній розкрив таємну мету ударів по НПЗВідео

17:25

Буданов: Україна робить усе можливе для проведення переговорів та завершення війни

17:18

Чим обприскати капусту від білокрилки: городник назвав засіб, який працює на 100%

16:59

Росія привласнила історію України: що приховує назва "Київська Русь"Відео

16:45

Що зробити з м'ясом перед смаженням, щоб відбивні вийшли м'які

Реклама
16:42

"Буде біда - вона і сталася": Олена Тополя розкрила, що зруйнувало її шлюб

16:36

США готують новий план завершення війни: названо два сценарії для України

16:25

Ангел Victoria's Secret стала мамою дівчинки та опублікувала фото

16:22

Багато золота та срібла: робітники копали канаву й знайшли стародавню схованку

16:15

Грона будуть великими і дозріють швидше: як правильно пасинкувати виноградВідео

16:07

Долар вирвався вперед, євро дешевшає: свіжий курс валют на 24 липня

15:50

Землю накрив майже 5-бальний шторм: коли закінчиться магнітна буря

15:24

Дружина Віктора Павліка розповіла, як на її сина напала літня жінка

15:20

Багатство та успіх з народження: нумерологи визначили особливі дати

15:18

Жінка повернулася до життя й розповіла, що побачила: історія здивувала лікарівВідео

Новини України
МобілізаціяПолітикаВідключення світлаТелеграм новини УкраїниПенсії в Україні
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регіони
Новини ТернополяНовини ЖитомираНовини ОдесиНовини ХарковаНовини ПолтавиНовини СумНовини ЧеркасиНовини РівногоНовини ЛьвоваНовини ЗапоріжжяНовини Дніпра
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Новини шоу бізнесу
Максим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла Пугачова
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти