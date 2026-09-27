"Приймаю купу пігулок": Сталлоне зізнався, як знищив здоров'я заради ролей

Актор, який зіграв Роккі та Рембо, відверто розповів про руйнівну ціну, яку йому довелося заплатити за ідеальне тіло.

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Сильвестр Сталлоне страждав на булімію / колаж: Главред, скріншот із відео

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Що призвело до розладу харчової поведінки у Сильвестра Сталлоне

Які проблеми зі здоров’ям має легендарний актор

Знаменитий американський актор Сильвестр Сталлоне вперше зробив серію відвертих зізнань про темну сторону своєї слави. В інтерв’ю виданню The New York Times він зізнався, що ролі культових персонажів переросли для нього в нездорову зацикленість на зовнішньому вигляді.

На піку кар'єри артист зіткнувся з важкими наслідками екстремальної роботи над собою. Актор відверто розповів, що фізичні вимоги до культових ролей спровокували у нього розлад харчової поведінки та змусили звернутися до заборонених препаратів.

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Сильвестр Сталлоне в молодості / фото: instagram.com, Сильвестр Сталлоне

"Дійшло до того, що я почав страждати на булімію. Я не міг нічого утримати в шлунку, а якщо й утримував, то не хотів, щоб це там залишалося, бо я був настільки одержимий тим, щоб залишатися в такій фізичній формі… Це переросло для мене буквально у щось на зразок нав'язливого поклоніння тілу. Ніхто не робить цього без добавок і препаратів. Крапка", - заявив легендарний актор.

Сталлоне зазначив, що зміг відмовитися від використання стероїдів під час зйомок у фільмі "Поліцейські", відчувши тоді довгоочікуване емоційне звільнення. Однак роки екстремальних навантажень і жорстких експериментів над організмом не минули безслідно - актор досі стикається з серйозними проблемами зі здоров’ям.

Сильвестр Сталлоне з'явився з палицею / Фото: instagram.com, Сильвестр Сталлоне

"Я нібито в формі, але, знаєте, у мене всілякі проблеми, я приймаю купу пігулок, щоб триматися на ногах, ну, знаєте, такі речі. Це дається страшною ціною. Якби я міг почати все спочатку, я б сказав: "Нехай хтось інший несе прапор". Не виконуй трюки самостійно. Не знаю, чому, але я постійно знущався над собою", - констатував Сталлоне.

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Про персону: Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне - американський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер. За свою акторську кар’єру знявся у понад 50 фільмах, зокрема у серіях фільмів "Роккі" (1976-2018), "Рембо" (1982-2019), "Нестримні" (2010-2023) та "План втечі" (2013-2019). До перших трьох він також доклав руку як сценарист, режисер і продюсер.

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