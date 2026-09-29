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Хіт 1994 року, створений за 6 годин: як продавець відеомагазину став світовою зіркою

Віталій Кірсанов
29 вересня 2026, 15:17
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Пісню "Loser" почали називати гімном "ледарів", що дратувало самого музиканта Бека Хансена.
Бек Хансен написав хіт
Бек Хансен написав хіт "Loser" за шість годин / колаж: Главред, фото: instagram.com/beck

Ви дізнаєтеся:

  • Бек Хансен написав хіт "Loser" за шість годин
  • Автор пісні не хотів ставати символом "ледарів"
  • Успіх пісні привернув увагу великого лейблу

Коли незвичайна композиція "Loser" почала стрімко підніматися в чартах Billboard у 1993 році, її автор Бек Хансен навряд чи міг уявити, наскільки масштабним виявиться успіх пісні. Ще недавно 22-річний музикант практично втратив надію на кар’єру в музиці й заробляв на життя випадковими заробітками в Лос-Анджелесі. Про це пише Parade.

До цього Бек намагався досягти успіху в Нью-Йорку, проте повернувся до рідного міста, де жив у вкрай скромних умовах і працював за мінімальну зарплату у відеомагазині.

відео дня

"Я мешкав у сараї за будинком, де було повно щурів, поруч із провулком у центрі міста", - розповідав музикант журналу Rolling Stone у 1994 році, вже після стрімкого злету своєї кар’єри.

За його словами, у нього практично не було грошей і жодних перспектив. У відеомагазині Бек виконував найрізноманітнішу роботу, зокрема розставляв порнографічні фільми в алфавітному порядку.

Переломний момент настав після виступу Бека в лос-анджелеському клубі Jabberjaw. Його помітив музичний продюсер Том Ротрок. Молодий артист тоді виступав просто під ім’ям Бек, але настільки зацікавив продюсера, що той запропонував йому співпрацю з лейблом-початківцем Bong Load Custom Records.

Як пише Far Out Magazine, Бек розповів Ротроку про свою несподівану любов до хіп-хопу. Після цього продюсер познайомив його з Карлом Стівенсоном - фахівцем Rap-A-Lot Records, з яким музикант почав експериментувати в домашній студії.

Як за шість годин з’явилася "Loser"

Під час однієї з таких сесій у 1991 році Бек намагався читати реп, але настільки збентежився результатом, що жартома вигукнув: "Я невдаха, крихітко, то чому б тобі мене не вбити?"

Ця фраза несподівано стала відправною точкою для майбутнього хіта. Бек і Стівенсон вирішили розвинути цю ідею і в підсумку всього за шість годин написали та спродюсували "Loser".

Під час створення пісні музиканти експериментували з незвичайним поєднанням музичних стилів. Бек хотів поєднати звучання слайд-гітари в дусі дельта-блюзу з ритмами хіп-хопу - ідея, яка цікавила його вже кілька років. Про це він розповідав Mix with the Masters у 2026 році.

Ні сам Бек, ні Стівенсон не очікували, що їхній експеримент здобуде широку популярність. Однак після виходу "Loser" на Bong Load у березні 1993 року ситуація швидко змінилася. Пісня почала стрімко набирати популярність, а незалежний лейбл незабаром зіткнувся з проблемою - він просто не встигав випускати достатню кількість копій.

Бек не хотів ставати символом "ледарів"

Успіх пісні привернув увагу великого лейбла. Бек підписав контракт із DGC Records, що належить Geffen, а в січні 1994 року "Loser" з’явилася вже на його дебютному альбомі Mellow Gold.

Через кілька тижнів композиція піднялася на перше місце чарту Billboard Modern Rock. Пізніше вона увійшла й до десятки найкращих Billboard Hot 100, остаточно перетворивши Бека з маловідомого музиканта на світову зірку.

Однак разом із популярністю пісні Бек зіткнувся з несподіваним для себе сприйняттям її змісту. "Loser" почали називати гімном "ледарів", що дратувало самого музиканта.

"Я подумав: „Який ще, до біса, ледар?" Я ніколи не міг собі дозволити байдикувати. Я працював за чотири долари на годину й намагався вижити", - казав Бек журналу Rolling Stone у 1994 році.

Він зазначав, що уявлення про героя пісні як про людину, яка просто нічого не робить, не відповідало його власному життю. За словами музиканта, у нього не було можливості байдикувати - він постійно намагався заробити на життя.

"Loser" стала для Бека випадковістю

Через роки Бек зізнавався, що спочатку не сприймав "Loser" як пісню, здатну змінити його кар’єру.

В інтерв’ю Pitchfork у 2011 році він згадував, що композиція з’явилася в результаті звичайного музичного експерименту в будинку знайомого у 1991 році.

"Я сприймав "Loser" як випадковість, яка трапилася зі мною, коли я просто дуріяв у будинку одного хлопця в 1991 році", - розповідав музикант.

Бека турбувало, що створена ним ідея з часом може перетворитися на щось зовсім інше і почати жити власним життям.

"Це все одно, що якби друг сфотографував тебе на вечірці на телефон, причому абсолютно дурну фотографію, а потім ти раптом виявив, що ця фотографія висить на кожному рекламному щиті", - пояснював він.

У підсумку саме випадковий експеримент став відправною точкою міжнародної кар’єри Бека. Через понад три десятиліття та після отримання восьми премій "Греммі" "Loser" залишається його найбільшим хітом і однією з найбільш впізнаваних пісень альтернативного року.

Новини музики

Раніше Главред повідомляв, що композиція "Just Like Heaven" британського гурту The Cure, вперше випущена в 1987 році, через майже 40 років знову опинилася в центрі уваги. Видання Billboard включило її до рейтингу 50 найкращих рок-пісень про кохання, надавши треку четверте місце. При цьому історія створення композиції безпосередньо пов’язана з особистими стосунками вокаліста гурту Роберта Сміта.

Музичне видання Far Out склало рейтинг найтривожніших композицій 1980-х років. Перше місце у списку посіла пісня The Mercy Seat австралійського колективу Nick Cave & The Bad Seeds.

Знаменита композиція Queen і Девіда Боуї "Under Pressure", випущена в 1981 році, несподівано знову з’явилася в музичних чартах через понад чотири десятиліття. Цього тижня пісня посіла 24-те місце в рейтингу Billboard Hard Rock Streaming Songs.

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Про особу: Бек Хансен

Бек Хансен - американський музикант-мультиінструменталіст, автор-виконавець і музичний продюсер, який виступає під мононімом Beck.

Народився 8 липня 1970 року в Лос-Анджелесі, Каліфорнія, США.

Бек Хансен є одним із найяскравіших і найвпливовіших представників альтернативної рок-сцени 1990-х і 2000-х років.

Його творчість вирізняється неймовірною еклектичністю. Бек прославився вмінням створювати "музичні колажі", віртуозно поєднуючи найрізноманітніші жанри: альтернативний рок, інді, поп, фолк, хіп-хоп, електронну музику, кантрі, психоделію та лоу-фай.

Світову славу йому приніс сингл "Loser", випущений у 1993 році і став гімном покоління "альтернативних" 1990-х.

Серед його ключових релізів - легендарний і новаторський платиновий альбом Odelay (1996), меланхолійний Sea Change (2002) та глибокий акустичний Morning Phase (2014).

Бек Хансен - володар безлічі престижних нагород, зокрема премії "Греммі" у найпрестижнішій номінації "Альбом року" за платівку Morning Phase, а також за найкращий рок- та альтернативний альбом.

Музикант продовжує активно записуватися. У вересні 2026 року він випустив свій новий концептуальний альбом Ride Lonesome, критики якого відзначили фірмові епічні струнні аранжування та перехід до більш спокійного, зрілого звучання.

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