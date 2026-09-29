Нові українські перехоплювачі вже працюють проти дронів РФ: Клименко розкрив деталі

Нові українські перехоплювачі вже використовуються на практиці для відбиття атак реактивних дронів.

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Нові українські винищувачі вже збивають реактивні дрони РФ / колаж: Главред, фото: t.me/KlymenkoUA_Official

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З 27 серпня в Києві було оголошено 235 повітряних тривог

Нові перехоплювачі зараз проходять активні випробування

Нові українські засоби-перехоплювачі вже використовуються для відбиття атак російських реактивних дронів. Частина бойових груп застосовує їх на практиці, а розробники разом із військовими працюють над підвищенням ефективності цих систем та підготовкою до масового виробництва. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони України Ігор Клименко у Telegram.

За його словами, нові перехоплювачі зараз проходять активні випробування. Паралельно державні структури, військові та виробники координують роботу над їхнім подальшим вдосконаленням - від технологічних рішень до випуску та поставок.

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"Нові українські перехоплювачі вже проходять активні випробування, а частина бойових груп використовує їх на практиці. Разом із виробниками працюємо над підвищенням їхньої ефективності та переходом до масового виробництва", - зазначив Клименко.

Він підкреслив, що українській стороні необхідно оперативно вирішувати проблемні питання, нарощувати можливості засобів перехоплення та адаптувати їх до змін у тактиці й технологіях російських військ.

"Важливо оперативно вирішувати проблемні питання, нарощувати потенціал і постійно вдосконалювати засоби перехоплення відповідно до нових тактик і технологій противника", – додав секретар РНБО.

Клименко зазначив, що розвиток можливостей України щодо протидії російським реактивним дронам пов’язаний із посиленням повітряних атак з боку РФ.

За даними Клименка, з 27 серпня в Києві було оголошено 235 повітряних тривог. Їхня загальна тривалість становила 261 годину - це понад 10 діб загрози.

"Це новий виклик для української ППО, який вимагає швидких технологічних рішень і масового виробництва засобів перехоплення", - заявив секретар РНБО.

Він також повідомив, що під час останнього засідання Ставки Верховного Головнокомандувача детально розглядалися питання розробки, випробувань, виробництва та поставок українських засобів протидії швидкісним повітряним загрозам.

Крім того, було визначено першочергові кроки, необхідні для збільшення масштабів виробництва та розширення можливостей України щодо перехоплення таких цілей.

Чому Україна поки що не встигає ефективно перехоплювати реактивні дрони

На тлі збільшення кількості швидкісних БПЛА проблема для української ППО полягає не лише в самому факті їхнього застосування. Росія адаптує засоби нападу швидше, ніж Україна встигає розгорнути нові системи захисту, тому частина наявних перехоплювачів поки що не дає очікуваного результату. Заступник голови Офісу президента, бригадний генерал Павло Паліса під час спілкування з журналістами пояснив, що українським Силам оборони потрібен час для технічної та тактичної адаптації до нового типу загрози.

"Росіяни суттєво збільшили використання саме реактивних БПЛА. І їхня кількість продовжуватиме зростати, бо росіяни бачать їхню ефективність. Засоби нападу завжди випереджають засоби захисту. Нам, безумовно, доведеться адаптуватися. Це займе час", - пояснює Паліса.

Водночас бригадний генерал наголосив, що Україна не покладається виключно на безпілотні перехоплювачі. За його словами, проти швидкісних цілей уже задіяні інші компоненти протиповітряної оборони, хоча їхнє застосування має свої обмеження.

"Дрони-перехоплювачі, які у нас є на даний момент і які теоретично могли б перехоплювати реактивні дрони, поки що не демонструють очікуваної ефективності. Але ми розуміємо цю проблему, шукаємо варіанти її вирішення. Високу ефективність демонструють переносні зенітно-ракетні комплекси, різні комплекси, що входять до складу об’єктної протиповітряної оборони. І авіація", - повідомляє Паліса.

Українські дрони та їхнє застосування - новини за темою

Як раніше писав Главред, в Україні розробили та випробували чотири перехоплювачі, які можуть використовуватися для знищення російських реактивних безпілотників "Шахед". Про це повідомив міністр оборони України Євген Хмара. За словами глави Міноборони, українська сторона продовжує шукати ефективні способи протидії безпілотникам з реактивними двигунами.

Українська протиповітряна оборона поки що практично не здатна ефективно збивати російські реактивні безпілотники типу "Шахед". Про це написав заступник командира Третього армійського корпусу Максим Жорін.

Випробування в бойових умовах автономного дрона-перехоплювача проти російських "Шахедів" успішно пройшли в Харківській області.

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Про особу: Ігор Клименко Ігор Клименко - секретар Ради національної безпеки та оборони України (з 3 серпня 2026 року), міністр внутрішніх справ України (з 7 лютого 2023 року по 16 липня 2026 року), голова Національної поліції України (з 25 вересня 2019 року по 20 січня 2023 року). Генерал поліції 1-го рангу (2021), доктор психологічних наук (2019), повідомляє Вікіпедія.

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