"Чорнобровий і красивий": Ольга Фреймут уперше показала брата-військового

Рідна людина ведучої зараз на передовій.

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Ольга Фреймут новини - який вигляд має брат Ольги Фреймут / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

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Ольга Фреймут вперше повідомила, що її рідний брат захищає нашу країну від окупанта

Ведуча показала Миколу, і розповіла, де він служить

Українська ведуча Ольга Фреймут на початку повномасштабної війни виїхала з дітьми до Великої Британії. Однак частина її сім'ї все ж залишилася в Україні. Зокрема брат Микола, який зараз захищає країну від окупанта.

Раніше ведуча не розповідала про це в соціальних мережах. Однак зараз її братові та його побратимам зі спецпідрозділу "Аратта" знадобилася допомога.

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У зв'язку з цим Фреймут у своєму блозі в Instagram опублікувала інформацію про благодійний збір на потреби "Аратти". "Це батальйон "Аратта". Звісно, до цих людей у мене особливе ставлення, там мій рідний брат. Вони мені рідні. Оголошую збір для Аратти. Потрібні дрони", - написала Ольга.

Для привернення уваги вона вперше показала фото брата. "Ми зовсім з ним не схожі, бо він чорнобривий і красивий", - похвалилася Миколою ведуча.

Брат Ольги Фреймут Микола (на фото зліва) з побратимом / instagram.com/freimutolia

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Хто така Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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