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"Чорнобровий і красивий": Ольга Фреймут уперше показала брата-військового

Анна Підгорна
5 грудня 2024, 22:20
68
Рідна людина ведучої зараз на передовій.
Ольга Фреймут
Ольга Фреймут новини - який вигляд має брат Ольги Фреймут / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Стисло:

  • Ольга Фреймут вперше повідомила, що її рідний брат захищає нашу країну від окупанта
  • Ведуча показала Миколу, і розповіла, де він служить

Українська ведуча Ольга Фреймут на початку повномасштабної війни виїхала з дітьми до Великої Британії. Однак частина її сім'ї все ж залишилася в Україні. Зокрема брат Микола, який зараз захищає країну від окупанта.

Раніше ведуча не розповідала про це в соціальних мережах. Однак зараз її братові та його побратимам зі спецпідрозділу "Аратта" знадобилася допомога.

відео дня

У зв'язку з цим Фреймут у своєму блозі в Instagram опублікувала інформацію про благодійний збір на потреби "Аратти". "Це батальйон "Аратта". Звісно, до цих людей у мене особливе ставлення, там мій рідний брат. Вони мені рідні. Оголошую збір для Аратти. Потрібні дрони", - написала Ольга.

Для привернення уваги вона вперше показала фото брата. "Ми зовсім з ним не схожі, бо він чорнобривий і красивий", - похвалилася Миколою ведуча.

брат Ольги Фреймут із побратимом
Брат Ольги Фреймут Микола (на фото зліва) з побратимом / instagram.com/freimutolia

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Оля Цибульська відібрала пісню у зрадниці Лоліти. Йдеться про трек авторства Юрія Рибчинського, котрий особисто благословив Цибульську на виконання.

Також стало відомо, що українська співачка Злата Огнєвіч стала на небезпечну доріжку, яка змусила її кричати від болю. Втім, артистка зазначила, що це принесло їй велике задоволення.

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Хто така Ольга Фреймут?

Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.
Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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