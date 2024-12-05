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Настя Приходько нецензурно вилаяла участь України в Євробаченні

Анна Підгорна
5 грудня 2024, 19:44
182
Як "випускниця" конкурсу Приходько оцінила його важливість для нашої країни сьогодні.
Настя Приходько
Настя Приходько новини - Настя Приходько не схвалила участь України в Євробаченні під час війни / колаж: Главред, фото: instagram.com/prykhodko_official

Коротко:

  • Настя Приходько розкритикувала участь України в Євробаченні під час війни
  • Співачка розповіла, куди варто вкласти витрачені на конкурс кошти

Українська співачка Настя Приходько, як колишня конкурсантка Євробачення, дала свою оцінку тому, що під час повномасштабної війни артисти з України беруть участь у цьому міжнародному змаганні. В обговоренні спірного питання вона не змогла стримати емоції.

Так артистка в бесіді з Наталією Влащенко не стала заперечувати, що підтримка "культурного фронту" під час війни вкрай важлива. Однак сенсу в участі України конкретно в Євробаченні вона не бачить.

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"Я, як людина з культурного фронту, повинна зараз сказати: "Так, обов'язково (потрібна участь у Євробаченні - прим. редактора), це розвиток нашої культури". Але, за великим рахунком, воно [анітрохи - неценз.] не потрібне нам. Воно не має жодного зараз значення від слова зовсім", - переконано заявляє Настя Приходько.

Свою позицію вона мотивує тим, що гроші, виділені на підготовку до конкурсу, в нинішньому становищі можна витратити з більшою користю для країни: "Конкурс просто зайвий раз допомагає нашим артистам хоч якось не стояти на місці. Це якийсь розвиток. Це емоція, від якої залежать артисти. Це суперництво, якого зараз усім не вистачає. Це було. Але якщо ми вже говоримо про війну, то я проти. Тому що гроші, які виділяються з бюджету нашої країни... Я б на ці гроші допомогла б переселенцям".

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Хто така Анастасія Приходько

Анастасія Приходько - українська співачка, авторка пісень, громадський і політичний діяч, заслужена артистка України.

У 2007 році брала участь у шоу російського Першого каналу "Фабрика зірок 7", в якому посіла перше місце, після чого почала співпрацю з продюсером Костянтином Меладзе. Представляла Росію, яка напала на Україну, на музичному конкурсі "Євробачення-2009" з піснею "Мамо". У фінальній частині конкурсу посіла 11-те місце.

За даними Вікіпедії, у жовтні 2018 року оголосила про відхід зі сцени. 24 лютого 2021 року відбулося повернення на естраду.

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