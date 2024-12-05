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Зірка "Реваншу" видала сімейну "таємницю" про відому акторку: "Це знак долі"

Анна Підгорна
5 грудня 2024, 19:11
79
Анна Сердюк прокоментувала чутки про спорідненість із колегою по зйомках.
Анна Сердюк, Клавдія Дрозд
Анна Сердюк висловилася про спорідненість із Клавдією Дрозд / колаж: Главред, фото: 1+1 Україна, instagram.com/ann.serdiuk

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  • Чому Валентину і Марину з "Реваншу" вважають родичками
  • Як Сердюк розгледіла в сценарії знак долі

Український серіал "Реванш" від 1+1 Україна інтригує шанувальників не тільки нетривіальним сюжетом і яскравою акторською грою. Стали з'являтися чутки про те, що Анна Сердюк, яка зіграла головну роль Валентини, має серед колег за проєктом родичку.

Сімейні зв'язки артистці приписують із Клавдією Дрозд (Марина в "Реванші" - прим. редактора). Сімейну "таємницю" Сердюк розкрила в коментарі "ЖВЛ Представляє" у Сніданку з 1+1.

відео дня

Анна підтвердила - на знімальному майданчику дійсно панує сімейна атмосфера, з Клавдією вона зріднилася духовно, але, на жаль, це їхній єдиний зв'язок. Чутки про те, що Сердюк і Дрозд є одна одній родичками, виникли на тлі прізвищ акторок.

"Дідусь Клавдії – Лесь Сердюк. Мама Клавдії - Анастасія Сердюк за дівочим прізвищем. У них своя родова театральна історія. А в мене в сім'ї не було акторів, театралів. Мені дуже кайфово було з Клавою працювати, ми заходили в кадр із силою та енергією, а виходили з кадру, наче двоюрідні сестри", - цитує акторку 1+1 Україна.

Утім, свою участь у зйомках серіалу "Реванш" Анна Сердюк все ж вважає доленосною. Хоч родичами на майданчику вона не розжилася, проєкт подарував їй упевненість та підкріпив любов до акторської професії: "Певний період часу я не знімалася, десь близько року, я навчалася в кіноакадемії. І мені надійшла пропозиція на одну роль, я почитала, зрозуміла, що це не моя роль, і відмовилася. А наступного дня мені надіслали проби на серіал "Реванш", і я відчула, що це знак долі".

Анна Сердюк із колегами
Анна Сердюк висловилася про спорідненість із Клавдією Дрозд / instagram.com/ann.serdiuk

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Хто така Анна Сердюк?

Анна Сердюк - українська акторка театру і кіно. З 2019 року співпрацює з "Диким театром", тоді ж почала зніматися в кіно, повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші роботи: "Колір пристрасті", "Сталеві нерви", "Реванш".

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