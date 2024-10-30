Відома українська ведуча потрапила в епіцентр повені в Іспанії

Що сталося з Ольгою Фреймут:
- Іспанію накрила страшна повінь із великою кількістю жертв і постраждалих
- Ольга Фреймут опинилася в епіцентрі цунамі в Іспанії
Зараз Іспанія потерпає від жахливого стихійного лиха - через сильні зливи на країну обрушилося жахливе цунамі. Сотні людей опинилися у водній пастці, десятки - загинули, повідомляє ВВС.
Зіткнутися з моторошними наслідками повені на південному сході Іспанії особисто довелося українській ведучій Ользі Фреймут. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.
На сьогодні в неї була запланована лекція у Валенсії. Дорогою до міста, яке сильно постраждало через стихійне лихо, Ользі прийшло попередження про небезпеку.
Вона продовжила свій шлях і дуже скоро побачила наслідки "великої води" на власні очі - затоплене місто, зруйновані будинки, люди, замкнені в розбитих машинах, які терпляче чекають на допомогу рятувальників.
На щастя, сама Ольга Фреймут від повені у Валенсії не постраждала. Однак побачене все ж справило на ведучу незабутнє враження.
Хто така Ольга Фреймут?
Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.
Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".
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