Відома українська ведуча потрапила в епіцентр повені в Іспанії

Ольга Фреймут зараз перебуває в затопленій цунамі Валенсії.

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Ольга Фреймут новини - Ольга Фреймут опинилася в Іспанії під час повені / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Що сталося з Ольгою Фреймут:

Іспанію накрила страшна повінь із великою кількістю жертв і постраждалих

Ольга Фреймут опинилася в епіцентрі цунамі в Іспанії

Зараз Іспанія потерпає від жахливого стихійного лиха - через сильні зливи на країну обрушилося жахливе цунамі. Сотні людей опинилися у водній пастці, десятки - загинули, повідомляє ВВС.

Зіткнутися з моторошними наслідками повені на південному сході Іспанії особисто довелося українській ведучій Ользі Фреймут. Про це вона розповіла у своєму блозі в Instagram.

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На сьогодні в неї була запланована лекція у Валенсії. Дорогою до міста, яке сильно постраждало через стихійне лихо, Ользі прийшло попередження про небезпеку.

Вона продовжила свій шлях і дуже скоро побачила наслідки "великої води" на власні очі - затоплене місто, зруйновані будинки, люди, замкнені в розбитих машинах, які терпляче чекають на допомогу рятувальників.

На щастя, сама Ольга Фреймут від повені у Валенсії не постраждала. Однак побачене все ж справило на ведучу незабутнє враження.

Ольга Фреймут новини - Ольга Фреймут опинилася в Іспанії під час повені / колаж: Главред, фото: instagram.com/freimutolia

Хто така Ольга Фреймут? Ольга Фреймут - (справжнє ім'я при народженні Ольга Михайлівна коник, зараз-Локотко) - українська телеведуча, журналістка, письменниця і модель.

Прославилася в якості ведучої програм "Підйом", "Шоуманія", "Хто зверху?", "Ревізор" на "Новому каналі", а також "Голос країни. Перезавантаження" та "Інспектор Фреймут" на телеканалі" 1+1". У 2018 році стала "Директором Школи панянок" в реаліті-шоу "Від пацанки до панянки". У 2020 році стала учасницею проекту "Танці з зірками", повідомляє "Вікіпедія".

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