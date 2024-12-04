Оля Цибульська відібрала пісню у зрадниці Лоліти: "На мою думку, справедливо"

Популярний трек Мілявської у виконанні Цибульської заграв новими яскравими фарбами.

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Оля Цибульська переспіває пісню Лоліти, яку для неї написав Юрій Рибчинський / колаж: Главред, фото: instagram.com/cybulskaya, instagram.com/lolitamilyavskaya

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Оля Цибульська отримала благословення від Юрія Рибчинського

Співачка планує випустити пісню, яка раніше входила до репертуару зрадниці Лоліти Мілявської

Співачка-зрадниця Лоліта Мілявська, яка народилася і починала свій творчий шлях в Україні, не соромиться підтримувати агресора і розповідати дурниці про рідну країну, підігруючи російській пропаганді. При цьому в її активному репертуарі досі є композиції, які створені українськими митцями.

Оля Цибульська вважає цю обставину несправедливою і такою, що потребує невідкладного втручання. Так, з благословення Юрія Рибчинського, який є автором пісні, українська артистка вирішила забрати в Лоліти пісню "Таксі".

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Цибульська у своєму блозі в Instagram показала фрагмент свого виконання треку, і зізналася, що з ним її пов'язує особлива історія. "Я співала її студенткою на іспиті у естрадно-цирковому коледжі перед самим автором і дуже хвилювалась. А три роки тому мені наснився сон, що тепер ця пісня моя. Я подзвонила Юрію Євгеновичу і він мене благословив", - розповіла співачка.

Оля зазначила, що повернення на батьківщину того, що принижують і не цінують зрадники, вважає правильним рішенням: "На мою думку, справедливо забрати у зрадниці наше мистецтво".

Дивіться відеофрагмент пісні "Таксі" у виконанні Олі Цибульської:

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Раніше Главред розповідав, що Melovin злився в пристрасному поцілунку з відомою співачкою, чим спровокував нову хвилю чуток про роман з нещодавно розлученою зіркою.

Також танцюрист-воїн Дмитро Дікусар "полум'яним" фото звернувся до українців. Рідкісний знімок зі служби він опублікував у соціальних мережах, а в підписі висловив свою впевненість у щасливому майбутньому для нашої країни.

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Хто така Оля Цибульська? Оля Цибульська - українська співачка, ведуча (Підйом, Guten Morgen, Золотий Грамофон, M1 Music Awards), блогерка. Переможниця першого сезону української "Фабрики зірок" (була в дуеті Опасные связи з Олександром Бодянським). Авторка творчих спецпроєктів "МЖ", "Самые поющие новости", "#безпарОЛЯ".

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