Чарує фігурою та прикриває живіт рукою: Надія Мейхер знялася в звабливому шовковому вбранні

Надія Мейхер підкреслила пишну фігуру шовковим кімоно / instagram.com/meiherbymeiher

Українська співачка, акторка та дизайнерка Надія Мейхер показала новий інтригуючий знімок. Для свіжих фото вона використала свій робочий Instagram-аккаунт.

Там з'явився фрагмент вельми цікавої фотосесії, яка так і приковує допитливі погляди, адже і наряд, і модель просто чарівні.

Під час зйомки для колекції жіночого одягу власного дизайну Мейхер постала в тонкому шовковому кімоно глибокого чорного кольору. Сукня на запах ідеально підкреслила пишні груди та стегна, а також тонку талію співачки.

Між тим поза артистки на знімку видає в ній якусь таємницю - Надія Мейхер в шикарній сукні прогулюється біля старовинного будинку, опустивши голову і погляд в підлогу, і притримуючи рукою живіт.

Надія Мейхер підкреслила пишну фігуру шовковим кімоно / instagram.com/meiherbymeiher

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Раніше своєю красою похвалилася дівчина фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров - вона знялася в чуттєвій фотосесії в ретро-стилі.

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