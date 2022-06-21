Чарує фігурою та прикриває живіт рукою: Надія Мейхер знялася в звабливому шовковому вбранні

Співачка знову з'явилася в образі, що лоскоче уяву.
Українська співачка, акторка та дизайнерка Надія Мейхер показала новий інтригуючий знімок. Для свіжих фото вона використала свій робочий Instagram-аккаунт.
Там з'явився фрагмент вельми цікавої фотосесії, яка так і приковує допитливі погляди, адже і наряд, і модель просто чарівні.
Під час зйомки для колекції жіночого одягу власного дизайну Мейхер постала в тонкому шовковому кімоно глибокого чорного кольору. Сукня на запах ідеально підкреслила пишні груди та стегна, а також тонку талію співачки.
Між тим поза артистки на знімку видає в ній якусь таємницю - Надія Мейхер в шикарній сукні прогулюється біля старовинного будинку, опустивши голову і погляд в підлогу, і притримуючи рукою живіт.
читайте також59-річного Джонні Деппа не впізнали під час концерту-актор сильно змінився
Раніше своєю красою похвалилася дівчина фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров - вона знялася в чуттєвій фотосесії в ретро-стилі.
Інші новини:
- Анна Богдан після розриву з холостяком кардинально змінила імідж
- Не Кацурін: Надя Дорофєєва засвітила загадкового бойфренда на романтичному фото
- Заборонена українська символіка в ліфі сукні: українська модель розповіла про аферу в Каннах