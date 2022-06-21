УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Чарує фігурою та прикриває живіт рукою: Надія Мейхер знялася в звабливому шовковому вбранні

21 червня 2022, 04:20

Співачка знову з'явилася в образі, що лоскоче уяву.

false
Надія Мейхер підкреслила пишну фігуру шовковим кімоно / instagram.com/meiherbymeiher

Українська співачка, акторка та дизайнерка Надія Мейхер показала новий інтригуючий знімок. Для свіжих фото вона використала свій робочий Instagram-аккаунт.

Там з'явився фрагмент вельми цікавої фотосесії, яка так і приковує допитливі погляди, адже і наряд, і модель просто чарівні.

Під час зйомки для колекції жіночого одягу власного дизайну Мейхер постала в тонкому шовковому кімоно глибокого чорного кольору. Сукня на запах ідеально підкреслила пишні груди та стегна, а також тонку талію співачки.

Між тим поза артистки на знімку видає в ній якусь таємницю - Надія Мейхер в шикарній сукні прогулюється біля старовинного будинку, опустивши голову і погляд в підлогу, і притримуючи рукою живіт.

false
Надія Мейхер підкреслила пишну фігуру шовковим кімоно / instagram.com/meiherbymeiher

читайте також59-річного Джонні Деппа не впізнали під час концерту-актор сильно змінився

Раніше своєю красою похвалилася дівчина фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Олександра Білобров - вона знялася в чуттєвій фотосесії в ретро-стилі.

Інші новини:

шоу-бізнес Надія Мейхер-Грановська Мейхер Надія Мейхер Надя Мейхер новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

04:20

Чарує фігурою та прикриває живіт рукою: Надія Мейхер знялася в звабливому шовковому вбранні

04:20

Як зробити макіяж стійким у спеку: експерти дали важливі поради

03:50

Як одягатися після 50, щоб виглядати молодшою: прості хитрощі для великої радості

03:45

59-річного Джонні Деппа не впізнали під час концерту - актор сильно змінивсяВідео

03:34

Це останній шанс: загальна мобілізація в РФ означатиме, що Путін у паніці - експерт

Реклама
03:10

Найсмачніший джем на зиму з 2 інгредієнтів: дуже простий і швидкий рецепт

03:01

Врожаю буде удвічі більше: що робити, щоби часник був великим - дачна хитрістьВідео

02:57

"В його житті не самий простий період": Олександр Рибак поїхав у США лікувати багаторічну залежність

02:17

Заборонена українська символіка в ліфі сукні: українська модель розповіла про аферу в Каннах

02:05

Війна в Україні може тривати роки: НАТО доведеться перейти на військові рейки – експертВідео

01:32

Військовий експерт Жданов пояснив нюанси звільнення Херсона українською армієюВідео

01:01

Джей Ло оголосила свою дочку небінарною персоною

00:51

Прикмети на 21 червня: що не можна робити в день літнього сонцестояння і як не потрапити в бідуВідео

00:40

Дизайн кухні: поради щодо планування ідеального простору

20 червня, понеділок
23:58

"Як раби": парамедик "Тайра" розповіла про умови її утримання в полоніВідео

23:46

"Не виходить": Данилко вперше розповів, чому у нього немає сім'ї

23:37

Сильне задимлення: ЗСУ накрили багато "жирних" цілей на острові Зміїний - АрестовичВідео

23:04

Віра Брежнєва привітала маму на День батька

23:01

"Перелом в нашу сторону": астролог назвав терміни перемоги України у війніВідео

22:31

Потужний удар ЗСУ на сході: сотню окупантів "покришили" разом з технікоюВідео

Реклама
22:28

Гороскоп Таро на тиждень 20-26 червня 2022: розставання, кар'єрне зростання і порочна пристрастьВідео

22:23

Російський режисер заявив, що Валюха зі "Сватів" підтримала Росію

22:09

Готові до будь-якого сценарію: війська РФ посилили обстріли Харківщини, є жертвиВідео

21:54

Місто видно в приціли: у Зеленського назвали головну умову звільнення ХерсонаВідео

21:32

Втрати ЗСУ за час війни близько 10 тисяч убитими - АрестовичВідео

21:19

Зеленський зустрівся з легендарним голлівудським коміком Беном СтіллеромВідео

21:11

"Іскра демократії": Шольц розповів, чого найбільше боїться ПутінВідео

21:00

Що буде з доларом: експерт розповів, чи варто бігти стрімголов за валютоюВідео

20:52

Чи правда щавель рятує від раку і чи можна його їсти багато - дослідження

20:46

Лікарні та морги переповнені: втрати окупантів на Луганщині зашкалюють – ГайдайВідео

20:42

ЄС на тижні оголосить про пакет допомоги Україні на 9 млрд євро - BloombergВідео

20:31

Не Кацурін: Надя Дорофєєва засвітила загадкового бойфренда на романтичному фото

20:28

Телебачення Торонто. Знищити Україну в хорошому сенсі: що не так з російськими лібералами?Відеоблоги

20:14

Експерт-міжнародник пояснила, чому Європа не дає Україні великі партії важкої зброїВідео

20:02

Байден відверто висловився щодо перспектив вступу України до ЄСВідео

19:59

"Визнайте кордони": Черновецький нарвався на підозру зашкваром з "ЛДНР"

19:54

Як московського царя тримали в полоні на Західній Україні: таємниці палацу у Жовкві

19:54

Чому Лукашенко вже втратив можливість для нападу на УкраїнуПогляд

19:32

Заборона російської музики в Україні: в РНБО відповіли на запитання

19:31

Окупанти отримали по зубах на двох напрямках: ЗСУ відбили ворожий штурмВідео

Реклама
19:31

Анна Богдан після розриву з холостяком кардинально змінила імідж

19:23

У МВС назвали три причини, чому не потрібно панікувати через можливе вторгнення БілорусіВідео

19:15

"Душевна хвороба": Гребенщиков гнівно висловився щодо приналежності Криму і ДонбасуВідео

19:12

Напала на Україну, а тепер погрожує Литві: Кулеба розніс Росію через блокаду КалінінградаВідео

19:06

Євген Кошовий не стримав сліз: дружина коміка показала відео з його старшою донькоюВідео

18:57

Атака на Харків і захоплення Слов'янська: Зеленський розкрив новий напрямок удару РФВідео

18:52

"Покажу, звідки на Україну готували напад": Арестович спародіював Лукашенка і оцінив загрозу атаки БілорусіВідео

18:45

Потужний ракетний удар по півдню України: окупанти випустили 14 ракет за три годиниФото

18:45

Зеленський висловився, як вплинула війна в Україні на жителів Африки

18:42

Масове дезертирство на Харківщині: сотні окупантів РФ втекли з позиційВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти